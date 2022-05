Derico e Trio Brasa Gente fazem show hoje em Porto Alegre

publicidade

Neste sábado (28 de maio), o Espaço 373 (Comendador Coruja, 373) recebe às 21h, o flautista e saxofonista Derico Sciotti com seu trio Brasa Gente, formado por Fabio Hess (baixo), Jeff Sabbag (piano) e Luiz Gustavo (bateria). No repertório, jazz, a verdadeira música brasileira instrumental e boas histórias que vivenciou ao longo da carreira. A verve humorística, que ele tornou pública por quase três décadas ao lado de Jô Soares, em diferentes emissoras, é requisitada até hoje nas apresentações musicais. Não à toa, ganhou o título de “Assessor para Assuntos Aleatórios”. Ingressos pelo link https://www.eventbrite.com.br/e/derico-tickets-325923645397?aff=ebdssbdestsearch

Profissional desde os 11 anos, Derico começou seus estudos de flauta aos 5, com mestres renomados, como João Dias Carrasqueira, Antônio Carlos Carrasqueira, Jean-Noelaghaard, Lídia Alimonda, Héctor Costita e Amilson Godoy. Com 14 anos, foi “spala” (primeiro flautista) da Orquestra Jovem Municipal de São Paulo e participou do Festival de Inverno de Campos do Jordão, regido pelo maestro Eleazar de Carvalho.

Em 1979, em paralelo à carreira erudita, mergulhou no jazz, no blues, na música instrumental (fusion) e na música experimental (dodecafonismo e minimalismo) e aprendeu a tocar saxofone, piano, guitarra, contrabaixo, violão e bateria. Como multi-instrumentista, partiu para uma carreira mais popular, conheceu e trabalhou com Dominguinhos, Diana Pequeno, Marlui Miranda, Jean & Paulo Garfunkel, Amelinha, Trovadores Urbanos, Ana de Hollanda, Celso Viáfora, Márcia Salomon, Chico César e Eliete Negreiros, além de participar com o Grupo Ânima de shows com artistas, como Hermeto Paschoal, Egberto Gismonti, Itamar Assumpção, Arrigo Barnabé, Grupo Rumo, Premeditando o Breque e Língua de Trapo.

Com o Quinteto Onze e Meia, tocou com Chick Corea, George Benson, Billy Cobham, Stacey Kent, Ian Anderson, Ray Coniff, Randy Crawford, Roberto Carlos, Gilberto Gil, Pepeu Gomes, Ed Motta, Pedrinho Máttar, Paralamas do Sucesso, Kid Abelha e Lenine.