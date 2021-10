'Desaparecido', Nego do Borel é achado em motel no Rio

publicidade

O cantor Nego do Borel foi encontrado no início da tarde desta terça-feira, 5, em um motel no bairro de Vila Isabel, na zona norte do Rio. A mãe do músico havia registrado seu desaparecimento no início da noite de segunda-feira, 4. Segundo a Polícia Civil, ao ser encontrado Nego do Borel estava acompanhado de duas mulheres.

A mãe do cantor, Roseli Viana Gomes, prestava depoimento na sede da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), na Cidade da Polícia, no mesmo momento em que policiais da especializada o procuravam. De acordo com a Polícia Civil, Nego do Borel estava no motel onde foi encontrado - ao lado de um hipermercado - havia doze horas.

Mais cedo, policiais da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), onde o desaparecimento havia sido registrado originalmente, afirmaram que se deslocariam até Itacuruçá, distrito de Mangaratiba. Iriam apurar uma informação de que ele havia sido visto na região a bordo de uma lancha na tarde de segunda-feira. A informação, contudo, não se confirmou.



Segundo informações do G1, ao registrar o sumiço do filho, Roseli Viana declarou à polícia que, no domingo, tentou impedir que Nego saísse de casa. Ela estava preocupada com o estado emocional do filho. O cantor, porém, deixou a casa mesmo assim e não fez mais contato.



Suspeito de estupro em 'A Fazenda', Nego do Borel rejeita acusação



Nego do Borel foi expulso do reality show A Fazenda 13, da TV Record, no fim do mês passado. Na ocasião, ele foi acusado de assediar uma das participantes - que estava visivelmente embriagada - ao se deitar ao lado dela. A Polícia Civil paulista abriu inquérito para apurar a existência, ou não, do crime de estupro de vulnerável. O cantor nega as acusações.



O cantor também responde por outro crime em São Paulo. Ele já foi indiciado por violência doméstica contra uma ex-namorada, Duda Reis.