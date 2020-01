publicidade

Dex Romweber faz seu primeiro show em Porto Alegre nesta segunda-feira, às 20h, no Instituto Ling, em Porto Alegre. Após passar pelo Paralelo Festival, em São Francisco de Paula nesse final de semana, o norte-americano fará a apresentação na companhia de David Schmitt na bateria. Os ingressos para o show estão à venda no site do centro cultural e na bilheteria com preços de R$ 50 (inteiro) e R$ 25 (meia-entrada).

O vocalista e guitarrista mostrará o seu repertório que mistura blues, rock and roll, punk, surf, proto-rockabilly e garage. Em quase 30 anos carreira, Dex influenciou bandas como The White Stripes, The Black Keys e The Kills. Com sua guitarra Silvertone, conquistou seguidores como Neko Case e The Reigning Sound, além de uma safra de bandas indie como Ty Segall, No Age e Japandroids.

Em 2009, o músico lançou o primeiro disco do projeto "Dex Romweber Duo, Ruins of Berlin", com Dex na guitarra e sua irmã, Sara, na bateria. Dois anos depois, saiu o segundo álbum "Is that you in the blue?" e, em 2014, o disco "Images 13".

Em 2016, Dex ainda lançou "Carrboro", com canções próprias ao lado de clássicos como "I Had a Dream","Lonesome Train", "Troube Of The World", "My Funny Valentine" e "Smile", de Charlie Chaplin – todas interpretadas de sua maneira muito própria. Em 2012, também houve o lançamento de um documentário sobre ele, intitulado "Two Headed Cow".