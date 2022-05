Dia das Mães: Galinha Pintadinha dá voz à maternidade em canal no YouTube

publicidade

Neste Dia das Mães, a Galinha Pintadinha decidiu dar voz às mães de filhos com deficiência para falar sobre desafios da maternidade atípica. A marca realiza a campanha Dia das Mães Atípicas, que já está sendo promovida nas redes sociais. A iniciativa da Galinha é dar voz a quem ainda é pouco acolhida e menos evidenciada nas propagandas que celebram a data.

Três mulheres e seus filhos diagnosticados com Transtorno de Espectro Autista (TEA), Trissomia do cromossomo 21 (Síndrome de Down) e Paralisia Cerebral gravaram depoimentos contando suas histórias. O Dia das Mães Atípicas quer unir as experiências dessas mulheres que enfrentam as dores e os amores da maternidade: momentos, aflições, idealização da gestação. "São relatos emocionantes de como essas mães vivenciam suas maternidades atípicas e o que elas desejam para o futuro de seus filhos", afirma Juliano Prado, sócio criador da Galinha Pintadinha.

Os caminhos da maternidade atípica ainda são desconhecidos, desafiadores e pouco explorados pelo grande público em campanhas de Dia das Mães. Por isso, junto da Galinha Pintadinha, essas mães revelam como é vivenciar uma rotina diferente. E o que motiva essa união entre mamães atípicas e a personagem? A busca pela felicidade e inclusão das crianças nas representações de cenas dessa data tão especial.