Dia de cultura urbana, música e arte

O lançamento do Cultura Urbana, Música e Arte acontece neste sábado, dia 5, no canal do YouTube e em todas as plataformas digitais do projeto (@culturaurbanamusicaearte). A primeira edição do projeto apresenta novos bens culturais em um concerto inédito com a participação de três grandes artistas do rock e do pop gaúchos: Serginho Moah (ex-Papas da Língua), Duda Calvin (Tequila Baby) e Tonho Crocco (Ultramen e Tributo a Tim Maia), com releituras de seus sucessos com arranjos e instrumentos dispostos e utilizados em formato totalmente diferente do original.

Reunidos pelo diretor artístico e musical Duda Gomes, 26 músicos de diversos estilos participam do concerto neste sábado. Entre os destaques estão a DJ Karine Larré; o maestro Tiago Flores com a Orquestra de Câmara da Ulbra e coro inusitado de Quinara Vizeu, Kenia Vizeu e Bruna Piu; além da soprano Lollaa Bess; do guitarrista Esprila com sua guitarra enfurecida; de Jorginho do Trompete e do pianista Léo Ferrarini. Outras atrações são Demétrius Locks com sua forma inovadora de tocar o ritmo do maracatu; Elias Frenzel em sua fantástica bateria e também a surpresa da guitarra do engenheiro de áudio Edu Coelho, realizando intervenções direto da mesa de som.

Simultaneamente ao concerto musical que foi gravado no último dia 30 de maio, ocorrem também as manobras de Douglas Molocope no skate, o grafite impecável do artista urbano Trampo e a dança contemporânea aparece com todos os seus movimentos street por meio da Nest Panos Dança de Rua. Com realização da Creative Associados e coordenação geral de Kyiko Martinns, o projeto é totalmente inclusivo, contando com a tradução em Libras por Luciana Corte Real e apresentação de Taciane Dürings. Cultura Urbana, Música e Arte tem financiamento do Pró-Cultura RS – da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Mais informações podem ser obtidas pelo site culturaurbanamusicaearte.com.br.