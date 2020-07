Diogo Nogueira está com sintomas da Covid-19

publicidade

Diogo Nogueira cancelou a live deste domingo, dia 2 de agosto, porque está com sintomas da Covid-19. O músico fez exames e deve receber o resultado neste sábado. A nova data está prevista para 23 de agosto.

Diogo permanece em isolamento em casa e lamenta a interrupção dos planos. “Estou tocado pela corrente de boas energias que tenho recebido e confiante de que logo estaremos juntos novamente para levar muito samba, alegria e amor para o público que está em casa”, diz ele que, desde o início da quarentena, tem feito apresentações de sua casa e também lançou o livro digital “Diogo na cozinha”, sobre gastronomia, uma de suas paixões.

A assessoria divulgou:

"Prezando pela saúde e segurança de todos os envolvidos, Diogo, em conjunto com sua equipe, optou pelo adiamento da live de “Dia dos Pais”, que seria transmitida através do YouTube neste domingo.

Diogo também se solidariza com as famílias que estão lidando com a doença e com os profissionais de saúde que trabalham incansavelmente na linha de frente para salvar vidas.