Diogo Nogueira lança o seu novo projeto audiovisual "Samba de Verão - Sol"

Diogo Nogueira acaba de lançar o seu novo projeto audiovisual "Samba de Verão - Sol", no qual apresenta um show com repertório de oito músicas e ainda conta com as paisagens do Rio de Janeiro como cenário. Nos próximos meses, ele apresenta a edição “Céu e Lua”

Gravado em uma balsa na Baía de Guanabara, o projeto contou com as participações especiais de nomes como Zeca Pagodinho, Grupo Fundo de Quintal - sendo também um momento histórico, por ser o último registro de Ubirany, um dos fundadores do grupo, que faleceu recentemente.

Também conta com a participação de músicos da nova geração do samba: Baiaco, Juninho Thybau, Mosquito, Mingo Silva e Gabrielzinho de Irajá. O disco mescla sucessos das melhores rodas de samba com músicas inéditas feitas especialmente para o projeto.

O álbum e o vídeo já estão disponíveis nas plataformas digitais do artista.

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=6xr2isXrWlA