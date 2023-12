Disney on Ice abre venda de ingressos para 2024 na Capital

publicidade

O espetáculo Disney On Ice volta em 2024, celebrando a magia da coragem, do amor e da aventura. Vem aí mais uma temporada do espetáculo de patinação no gelo que já conquistou o coração do público! Em 2024, o Disney On Ice passará por algumas capitais e a estreia em Porto Alegre acontece dia 28 de maio de 2024, no ginásio Gigantinho (Padre Cacique, 891), seguindo até dia 2 de junho. A pré-venda de ingressos para clientes Disney começa nesta segunda, às 12h, e vai até quarta, dia 13 de dezembro, às 12h. Para os demais compradores, as vendas estarão liberadas no dia 13 de dezembro, a partir das 12h em uhuu.com e em pontos autorizados com ingressos.

Os anfitriões Mickey e Minnie Mouse conduzirão o público a uma expedição por mares agitados, montanhas cobertas de neve e chegarão até a ponte de Calêndula, em Disney On Ice 2024. A temporada apresenta "Moana", "Frozen", "Viva! A Vida É Uma Festa" e "A Bela e a Fera", "Enrolados", juntamente com outros personagens que estão presentes na memória do público.

Em "Embarque na Magia", o público vai embarcar na magia e viver uma aventura em alto mar, enquanto Moana encara uma jornada que mudará sua vida e salvará a Ilha de Motu-Nui, com a ajuda do semideus Maui. Na pista de gelo que se transforma em um grande oceano cenográfico, o Disney On Ice destaca a força e a determinação de Moana. Esta atmosfera envolvente permite que o público conecte-se com sua história favorita, descobrindo que a verdadeira identidade está há um passo de distância. O público poderá atravessar a Ponte de Calêndula com Miguel, de "Viva! A Vida É Uma Festa", até a magnífica e mística Terra dos Mortos, e assistir a uma apresentação vibrante e colorida com esqueletos em uma bela celebração cultural da família.

Os números deslumbrantes transportam o público para o mundo de "A Bela e a Fera", enquanto Bela mostra o que significa ser destemida de verdade! Junto de seus novos amigos do castelo encantado, Bela é encorajada a sair da rotina e encontrar beleza em sua nova realidade. Ao olhar além da aparência carrancuda da Fera para alcançar seu coração gentil, os fãs aprendem que a vida tem muito a ensinar.

Com cenas cheias de magia de Anna e Elsa, heroínas valentes de Frozen, Rapunzel e Flynn, Enrolados e Cinderela, o público voltará a acreditar no amor verdadeiro. As características únicas de cada personagem serão vistas por todos que embarcarem na magia de Disney On Ice 2024. Um espetáculo inspirador que faz descobrir o herói que existe dentro de cada um. A produção é da Feld Entertainment. Mais informações pela feldentertainment.com.

SERVIÇO PORTO ALEGRE

Ministério da Cultura apresenta: Disney On Ice 2024 - Embarque Na Magia

Datas: De 28 de maio a 2 de junho de 2024

28 de maio (terça-feira) - 19h30min

29 de maio (quarta-feira) - 19h30min

30 de maio (quinta-feira) - 14h

31 de maio (sexta-feira) - 19h30min

1º de junho (sábado) - 19h

2 de junho (domingo) - 10h

Local: Ginásio Gigantinho (Avenida Padre Cacique, 891 Ao lado do estádio Beira-Rio - Praia de Belas, Porto Alegre)

Duração: 1h45 (com intervalo de 15 minutos)

Classificação: Livre. Menores de 14 anos, somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis. Crianças até 24 meses de idade que ficarem no colo dos pais, não pagam.