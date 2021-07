Diversidade de experiências no espaço urbano de Porto Alegre é tema de mini-série

publicidade

O cotidiano da vida em uma grande cidade é muito moldado pelo espaço público. Em Porto Alegre, palco de eventos importantes da história contemporânea do Brasil, pessoas de diferentes realidades pedalam seus caminhos, compartilhando sensações contrastantes de liberdade e insegurança. Motivados por diferentes necessidades, Elena, Antônio, Ramiro e Sandra experimentam a cidade através de suas bicicletas, imbricados no fluxo corriqueiro da capital.

Este é o pano de fundo de “Via Pública”, mini-série em quatro episódios, de 30min, que estreia nesta segunda-feira (5 de julho) no canal de TV por assinatura Prime Box Brazil. Desenvolvida por Gabriel Motta e Vitória Monteiro, a atração reflete os impactos do espaço urbano, com seus encantos, deficiências e perigos, no cotidiano de pessoas comuns, cujas vidas estão conectadas à materialidade da cidade na qual vivem.

A narrativa constrói uma panegírica reticente de Porto Alegre, cuja venustidade arquitetônica e humana existe simultaneamente com abismos sociais, indiferenças e aflições de diversas naturezas. Destacando a subjetividade das personagens, a história apresenta um mosaico da pluralidade humana que habita e desenha a cidade, e mostra que, enquanto a vida na capital é desafiadora e imprevisível, ela ainda oferece poesia cotidiana, conexões inusitadas e a possibilidade de moldar a realidade.

"Via Pública” deriva do projeto homônimo de foto-histórias para as mídias sociais criado por Gabriel Motta e Vitória Monteiro, è vencedor do edital do Governo do Estado do Rio Grande do Sul - SEDAC nº 03/2015. Os episódios são reprisados nas tercas, às 9h; quartas, 21h; quintas, às 19h; sábados, 5h30min e domingos, 11h.