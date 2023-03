Do Louvre ao RS: Artista gaúcho expõe obras pela primeira vez no Brasil

publicidade

As obras da série "Colcha de Retalhos", do artista plástico gaúcho Erasmo Breitenbach, chegam para exposição no Salão Principal da Casa de Cultura de Lajeado (rua Borges de Medeiros, 285). As artes foram expostas pela primeira vez no Museu do Louvre, em Paris, em novembro de 2022. Além das duas telas que acabam de voltar da França, o artista ainda produziu novos e inéditos quadros para a exposição no Rio Grande do Sul, aberta a visitação até o dia 31 de março.

Sobre o artista

Artista plástico autodidata e dançarino licenciado pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), Erasmo Breitenbach nasceu na cidade de Montenegro, região metropolitana de Porto Alegre, e começou sua trajetória nas artes desde muito cedo. Aos cinco anos de idade, já desenhava e pintava em toda a superfície que encontrava pela frente. Na adolescência, já chamava a atenção com seus rabiscos e passou a vender retratos e peças de roupas customizadas. Ainda no mesmo período, apaixonou-se pela dança e passou a integrar o grupo Ginga Brasil e dar aulas no renomado Studio Bálance, com o qual rodou o estado em espetáculos e festivais gaúchos.

Em novembro de 2022, Erasmo expôs duas de suas obras no maior museu de arte do mundo: o Museu do Louvre. Integrantes da mostra Carrossel du Louvre, as telas abordam o conceito ‘Retalhos’ ao intercalar sentidos e percepções a partir do uso de fita adesiva sobre ou sob a tinta: “Geralmente eu tento mesclar o objetivo com o subjetivo. Tanto que eu uso esse fundo que eu chamo de ‘colcha de retalhos’ porque é assim que eu vejo”, explica Erasmo, que completa: “Para mim, a arte está no processo”.

Após aceitar o convite, Erasmo desenvolveu a campanha Juntos no Louvre em suas redes sociais para arrecadar fundos e levar as obras até a Europa. As doações em dinheiro eram retribuídas com retratos do contribuinte e podem ser conferidas no perfil do Instagram do artista (@erasmo.cb), que também expõe em suas redes outros tipos de artes como NFTs (non-fungible tokens) e quadros nativo-digitais

A exposição em Lajeado tem entrada gratuita e estará aberta para visitação de segunda à quinta-feira, das 08h às 11h30 e das 13h30 às 16h45. Nas sextas-feiras, o horário é das 08h às 14h.

Serviço

Exposição "Colcha de Retalhos" de Erasmo Breitenbach

De 08 a 31 de março

Visitação: De segunda a quinta-feira, das 8h às 11h30min e das 13h30 às 16h45; nas sextas-feiras, das 8h às 14h, sem fechar ao meio dia

Local: Salão principal da Casa de Cultura de Lajeado - Rua Borges de Medeiros, 285, Lajeado/RS