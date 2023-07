Documentário “Nações em Conflito: Israel e os Povos Vizinhos no Tempo dos Reis” vai ao ar na Record

publicidade

Neste sábado (08/07), às 22h, a Record TV exibe o documentário especial “Nações em Conflito: Israel e os Povos Vizinhos no Tempo dos Reis”. A produção mostra como, há três mil anos, a região do Oriente Médio era marcada pelos confrontos de grandes exércitos em disputa por territórios. E que para o rei Davi também havia outra batalha: a luta para manter o povo conectado com um único Deus. "Todas as nações pensavam muito distintamente de Israel", explica o historiador Luiz Gustavo Assis.

Os costumes e rituais de egípcios, filisteus e cananeus eram muito diferentes para os israelitas. As equipes da emissora no Brasil e em Israel mostram as pesquisas e descobertas da arqueologia que comprovam essas diferenças entre os povos que cercavam aquele reino.

“Os filisteus eram politeístas. Então, existiam vários ídolos que eles adoravam, eles tinham templos e os israelitas não compartilhavam dessa fé", explica Silvia Epelboim, especialista em história de Israel.

Assim como os filisteus, cananeus e egípcios também acreditavam em vários deuses. Registros apontam que o povo cananeu se valia de um ritual extremo: o sacrifício infantil. "Muitos dos deuses representados têm os braços estendidos, então acredita-se que se colocava a criança ali para ser sacrificada", explica Christie Chadwick, doutora em Arqueologia Bíblica.

No Egito, chama atenção outra prática comum naquela época. "A gente sabe que entre os faraós se praticava o incesto", relata Christie. Os egípcios acreditavam que a relação entre parentes de primeiro grau era uma forma de manter uma “linhagem pura”. Hoje, a ciência sabe que o comportamento é uma das causas de diversas doenças genéticas.

Ao longo dos séculos, costumes tão discrepantes inicialmente acabam se difundindo entre as populações da região. Parte dos israelitas é influenciada por práticas de outros povos, o que os afasta das próprias origens. "Existia muita imoralidade sexual, muitas orgias. E isso vai trazendo inúmeros problemas para a nação de Israel", explica o historiador Luiz Gustavo Assis. Os casamentos dos reis com esposas de outras nações tiveram grande influência nesse fenômeno. “A gente tem aqui muitas mulheres trazendo os seus ídolos”, explica.

A base de conduta que os israelitas deveriam seguir está contida nos relatos bíblicos, sobretudo nos Dez Mandamentos. “Todos nós conhecemos um pouco deles. Não cometer adultério, honrar o pai e a mãe, não ter outros deuses", diz William Schniedewind, doutor em Estudos Bíblicos da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos.

O esforço constante para manter os princípios é retratado na série “Reis”, exibida pela Record TV, assim como os momentos em que parte do povo se corrompeu. “É terrível o que acontece por causa disso. Na série, as pessoas vão entender um pouco melhor essa história. Deus queria que Israel fosse a referência dele na Terra", explica Cristiane Cardoso, autora da superprodução. "Os israelitas tinham uma ideia de família, onde pais e mães seriam respeitados, onde Deus precisava ser o alicerce dessa família e essa família representava a nação", acrescenta o historiador Luiz Gustavo Assis.