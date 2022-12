Dois concertos estão na programação do "Natal dos Encantos"

publicidade

Neste final de semana, terão início os primeiros eventos da programação natalina de Porto Alegre intitulada Natal dos Encantos. Serão dois concertos especiais neste sábado e domingo. Ambos ocorrem a partir das 18h, no Parque da Redenção, em frente ao espelho d 'água, com acesso gratuito. Os concertos fazem parte do Circuito Música Instrumental Visita Sua Cidade, projeto cultural incentivado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Neste sábado, apresentam-se quatro orquestras jovens na seguinte ordem: Grupo Ouviravida, Camerata L’estro Armonico, Orquestra Jovem da Casa da Música e Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul, cada concerto terá 30 minutos de duração. Para encerrar a grande noite de sábado em clima de natal e confraternização o cantor Gustavo Bing traz o espetáculo “Sinatra 1915 Tribute”, que teve apresentação com sucesso no final de setembro no Teatro Bourbon Country. O cantor sobe ao palco às 20h15min e se apresenta por uma hora.

O domingo contará com quatro orquestras jovens, que se apresentarão por 30 minutos cada: Camerata L’estro Armonico, Orquestra Villa Lobos, Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul. Encerrando a noite, o concerto terá o especial instrumental Michael Jackson, por Dhouglas Umabel Quinteto. A produção do evento sugere que o público leve suas cadeiras caso queira assistir sentado.