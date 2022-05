Dois festivais gastrônomicos movimentam Porto Alegre em maio

publicidade

O Brasil Sabor, festival que acontece anualmente e celebra sabores típicos de todo o país, chega a sua 16ª edição. O evento está sendo realizado até 29 de maio simultaneamente em 20 estados mais o Distrito Federal, abrangendo todas as cinco regiões do país e trazendo desde pratos tradicionais a inovações que surpreendem o paladar. Cerca de 900 restaurantes escolhidos disponibilizam no cardápio um prato especial, que destaca as qualidades da gastronomia da sua região e de cada estabelecimento. A culinária gaúcha, é claro, não ficou de fora dessa.

Em Porto Alegre e Canoas, o Brasil Sabor tem 16 restaurantes participantes. Realizado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), cada casa participante tem como missão lembrar a cultura local e seus sabores mais marcantes. São eles: Restaurante Gambrinus; Usina de Massas Dinarte; Sharin; Rancho Texano Smoked BBQ; Pulperia, Burgers e Alaminutas; Sr. Espetto; Cantina Famiglia Facin; Markt American Food; Applebee's; Usina do Pastel; Empório Marques Parrilla; Marquês Restaurante; Galeto Via Morano; Tartoni Ristorante e Galpão Parrilla.

Para Maria Fernanda Tartoni, presidente da Abrasel no RS, o evento é essencial para atrair o público em geral. “É tudo feito com carinho, para trazer mais gente para dentro dos bares. Estamos precisando que o nosso cliente efetivamente retorne, porque a pandemia já está sendo superada, mas ainda não acabou”, explica. “Muitas casas ainda estão trabalhando no vermelho e o festival vem exatamente para fomentar o mercado”, complementa.

Já o festival gastronômico Restaurante Week segue até o domingo, dia 22 de maio, com 17 restaurantes participantes em sua 13ª edição. São três opções de menus a preços especiais. Todas as categorias incluem entrada, prato principal e sobremesa por um valor único, a partir de R$ 49,90. O festival deste ano busca exaltar a tradicional relação entre música e comida, desde a criação do prato até a hora de servi-lo. Muitos dos restaurantes terão a oportunidade de trazer à mesa menus especiais criados a partir de referências musicais e artistas conhecidos.

Os restaurantes participantes são 360 POA Gastrobar, A Cantina do Press, Atelier de Massas, Bah Restaurante, Blink Bar, DRY Moments & Drinks, Gourmet Bar by Novotel, Iaiá Bistrô, Las Quecas, Mantra Gastronomia e Arte, Mercado do Bairro, O Luxo do Gaúcho, O' Pasta Trattoria, Pobre Juan - BarraShoppingSul, Porto Alegre Comedy Club, Queen's Park Bikes - Café e Bar e Vintage Serratus. “Além da visão gastronômica, é também uma forma de trazermos a atenção para os profissionais da indústria musical, que foram impactados durante o período de isolamento, já que perderam grande parte ou toda sua renda e ficaram desassistidos de incentivos e apoios,” explica Fernando Reis, CEO do festival no Brasil.