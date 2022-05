Doja Cat cancela shows após passar por cirurgia nas amígdalas

publicidade

A cantora Doja Cat utilizou comunicou o cancelamento de sua agenda de shows dos próximos dias, em publicação nas redes sociais. A artista participaria de alguns festivais e faria a abertura da turnê do The Weeknd, mas passou por uma cirurgia nas amígdalas que a impossibilita de manter os compromissos.

A cantora havia falado sobre o problema de saúde na quinta-feira, 19, quando contou que estava com uma inflamação na garganta, que piorou após sua participação no Billboard Music Awards 2022. "O doutor teve que cortar minha amígdala esquerda. Eu tinha um abscesso nela. Minha garganta inteira está f*****, então talvez eu tenha algumas más notícias para vocês em breve", escreveu em seu perfil no Twitter.

Doja afirmou que a inflamação foi potencializada pelo uso excessivo de cigarro eletrônico que, segundo ela, é um vício. A artista disse que vai cuidar mais da saúde e jogar fora os "vapes", nome popular dos cigarros eletrônicos. No comunicado oficial publicado na sexta, ela escreveu: "Oi, gente. Queria que vocês ouvissem isso de mim primeiro. Infelizmente, eu tenho que fazer uma cirurgia nas amígdalas o mais rápido possível".

"A cirurgia é de rotina, mas a recuperação vai demorar um pouco devido ao inchaço. Isso significa que eu tenho que cancelar meus festivais neste verão, assim como a turnê do The Weeknd. Eu me sinto horrível por isso, mas mal posso esperar para me curar e voltar a fazer música e criar uma experiência para vocês", completou a cantora.