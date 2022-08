Domingo Espetacular mostra quadro em Gramado

publicidade

No Domingo Espetacular que vai ao ar neste domingo, às 19h45min, com apresentação de Carolina Ferraz e Eduardo Ribeiro, o quadro 50 por 1, de Álvaro Garnero, está de volta ao Brasil e, nesta semana, destaca as belezas do Rio Grande do Sul. O apresentador chega de avião ao município de Canela e depois vai até Gramado para mostrar alguns dos principais cartões postais da cidade, como o portal da cidade, a Praça da Etnia, e a Rua Torta. Ele também acompanha a preparação de uma receita típica da região em um restaurante da cidade gaúcha.

A revista eletrônica da Record TV também destaca uma entrevista exclusiva com o humorista Heitor Martins, o Pit Bitoca, que abre sua casa pela primeira vez depois de ser vítima de um sequestro. Ele conta ao repórter Michael Keller como foi ficar quase cinco dias sob o poder dos criminosos, amarrado e amordaçado. Nesse período, os bandidos invadiram sua casa, levaram vários objetos e até queimaram seu carro. O artista dá detalhes dos momentos de terror que viveu.

Uma reportagem especial de André Azeredo mostra os criminosos que trocaram os fuzis pelos computadores. A matéria mostra como agem as quadrilhas que invadem contas bancárias, aplicam golpes e roubam fortunas sem disparar um único tiro. Os idosos tornaram-se as vítimas preferidas do que tem sido chamado de "Cangaço Digital". Existem até grupos na internet em que a "tática" para aplicar golpes é vendida livremente.

O menino Davi Luiz, de apenas 12 anos, viralizou ao marcar um gol depois de três chapéus na sequência. O lance espetacular está sendo comparado a uma jogada história de Pelé, de 1963, eleita pelo próprio jogador como o mais bonito de toda sua carreira. A sequência de dribles aconteceu em Nova Era (MG) e a repórter Paula Abranches foi conhecer esse jovem talento pra saber como ele está lidando com tanto sucesso e se ele já está fazendo planos para o futuro.

E ainda, os detalhes de um golpe milionário que envolve uma família tradicional carioca. A reportagem de Natália Dovigo mostra quem é a mulher que enganou a própria mãe, uma idosa de 82 anos, mantendo-a em cárcere privado para roubar dela, além de milhões em dinheiro, obras de arte de alguns dos mais importantes artistas brasileiros. Pinturas que valem uma fortuna, dentre elas “O Sol Poente”, um dos mais conhecidos quadros de Tarsila do Amaral, ícone do modernismo brasileiro. A matéria traz os bastidores da ação da polícia que revelou todo esse esquema.