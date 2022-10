Draco e Hermione juntos? Ator revela amor secreto por colega de Harry Potter

publicidade

O ator Tom Felton revelou em um novo livro de memórias que por muito tempo nutriu um "amor secreto" por Emma Watson, sua colega na franquia Harry Potter.

Os intérpretes de Draco Malfoy e Hermione Granger sempre foram bem próximos nos sets de filmagem e negaram boatos de relacionamento nos últimos anos.

"Eu sempre tive um amor secreto por Emma, ​​embora talvez não da maneira que as pessoas gostariam de ouvir. Isso não quer dizer que nunca houve uma chama entre nós", escreveu Felton, segundo o tabloide Daily Mail.

O relato foi feito na nova autobiografia do ator, "Beyond the Wand" (Além da Varinha, em tradução livre). Felton, de 35 anos, também afirma que "existia algo não dito" entre ele e Watson. "Eu lembro de usar o velho clichê de 'eu a amo como uma irmã', mas era mais do que isso".

"Eu não acho que estava apaixonado pela Emma, ​​mas eu a amava e a admirava como pessoa de uma maneira que nunca poderia explicar a mais ninguém", completou o eterno Draco Malfoy.

