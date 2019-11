"Drag Race Werq The World Tour" é cancelado em Porto Alegre

publicidade

O espetáculo RuPaul’s Drag Race Werq The World 2019 Tour foi cancelado em Porto Alegre. A apresentação estava marcada para o dia 22 de novembro, no Teatro do Sesi (avenida Assis Brasil, 8787. Conforme a Uhuul, responsável pelo show na capital gaúcha, o evento foi cancelado por circunstâncias imprevistas. O show em São Paulo, que ocorreria no dia 21 de novembro, também foi cancelado.

Para quem já tinha comprado o ingresso terá o dinheiro reembolsado. Os clientes que compraram na bilheteria oficial deve solicitar o estorno até o dia 7 de dezembro, no mesmo local da compra, portando o documento de identidade, cartão de crédito ou débito e os ingressos adquiridos.

Aos que compraram no site do Uhuul, o estorno será automático. Para quem adquiriu através do cartão de crédito, o prazo do reembolso acontecerá na próxima fatura ou na subsequente, de acordo com o fechamento da sua fatura, e no cartao de débito, a devolução do dinheiro ocorrerá em até 20 dias úteis.

Para mais informações, o cliente pode entrar em contato através do e-mail falecom@uhuu.com.