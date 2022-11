Drake e 21 Savage lançam o novo álbum colaborativo, “Her Loss”

publicidade

Drake lançou nesta sexta-feira, dia 4 de novembro, seu novo álbum “Her Loss” em conjunto com o também rapper 21 Savage. O projeto vem logo depois do seu disco anterior, “Honestly, Nevermind”, e conta com 16 músicas. Participa Travis Scott na faixa "Pussy & Millions".

A dupla anunciou o novo disco no meio de seu videoclipe dirigido por Mahfuz Sultan para o smash hit “Jimmy Cooks”. Quando a duração da produção chega em 1:25, aparece o anúncio do disco em conjunto que deveria ter sido lançado no dia 28 de outubro.

O rapper revelou que seu produtor Noah “40” Shebib pegou Covid, então a mixagem e masterização do álbum foram adiadas. “Nosso irmão @ovo40 pegou Covid enquanto mixava e masterizava o crack, então ele está descansando”, revelou eleque ainda completou: “4 de novembro é o dia Her Loss, nos veremos em breve”.

Drake é atração confirmada no Lollapalooza 2023. Ele encerra o festival no domingo, dia 26 de março, que conta também com Rosalía.

Confira os dois falando do novo trabalho no Twitter:

Clipe de Drake e 21 Savage: