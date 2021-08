Dua Lipa vai estrear como atriz em filme de espionagem

publicidade

Dua Lipa vai estrear como atriz em 2022. A cantora britânica estará no elenco do filme Argylle, um thriller de espionagem que atualmente está em negociação com a Apple+. O roteiro é baseado em um romance de espionagem de Ellie Conway que ainda vai ser lançado - a previsão é de que chegue às livrarias no ano que vem. A trama segue Argylle, o maior espião do mundo, enquanto ele se envolve em uma aventura internacional.

Dirigido por Matthew Vaughn, de X-Men: Primeira Classe (2011), o filme também terá nomes como Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston, Catherine O'Hara, John Cena e Samuel L. Jackson.

Segundo o site Deadline, além de trabalhar como atriz, Dua Lipa será responsável pela faixa-título do longa. Outras músicas inéditas da cantora também serão incluídas na trilha sonora. As filmagens começam em agosto na Europa e devem passar também pelos Estados Unidos. A ideia é que a produção se torne uma franquia, com pelo menos três filmes.

"Estou entusiasmado com a parceria com a Apple e em trazer o thriller de espionagem mais atraente que já li para o único serviço de streaming que pode criar uma franquia dessa escala e qualidade para o público global experimentar", disse Vaughn ao portal.