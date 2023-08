Duas escritoras se reúnem para falar sobre criação literária

publicidade

Duas escritoras se reúnem para falar livremente sobre criação literária. Ariane Severo, com sua bagagem de psicanálise, e Andrea Barrios, com sua origem uruguaia. Ambas com personagens fortes falam sobre o processo criativo na escrita. O encontro será neste sábado, dia 5 de agosto, 15h30min, no Café do Margs.

Conheça mais sobre cada uma:

Ariane Severo é psicanalista e escritora. Autora dos livros Freud - De Viena a Paris (romance histórico, 2021-2022), Nina: Desvendando Chernobyl (romance finalista do Prêmio Jabuti 2018), Capuccino (contos, 2016), O Suave Mistério Amoroso: Psicanálise das Configurações Vinculares (2014), Encontros & Desencontros: A Complexidade da Vida a Dois (2010). Coautora, colaboradora e organizadora de outras doze obras. Desde 2014 dirige sua própria Oficina de Literatura e Psicanálise.

Andrea Barrios nasceu em 1976, na capital gaúcha. É formada em Letras e mestre em Aquisição da Linguagem pela UFRGS. Além de escritora e tradutora, é professora de Espanhol e de Francês. Desde 2017, já publicou em 14 coletâneas no Brasil, Colômbia e México. É autora do livro de contos bilíngue Ao menos um descanso / Al menos un descanso (Brasil, 2018) e do romance Albertina Belmonte (Portugal e Brasil, 2022). Participou como convidada do Festival Literário Douro - FLiD - Portugal, em 2023.

Serviço:

Encontro de escritoras

Quando: sábado, 5 de agosto

Horário: 15h30min

Onde: Café do MARGS (Praça da Alfândega, s/nº), Centro Histórico, Porto Alegre.