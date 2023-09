Ed Sheeran lança o álbum 'Autumn Variations'

publicidade

Ed Sheeran adiantou detalhes de “Autumn Variations”, seu novo álbum, já disponível em todas as plataformas digitais: “No outono passado, descobri que meus amigos e eu estávamos passando por muitas mudanças em nossas vidas. Depois do calor do verão, tudo se acalmou, desmoronou, chegou ao auge ou implodiu”, destaca.

O músico detalha:

“Quando passei por uma fase difícil no início do ano passado, escrever músicas me ajudou a entender meus sentimentos e a aceitar o que estava acontecendo. Quando aprendi sobre as diferentes situações dos meus amigos, escrevi músicas – algumas sob a perspectiva deles, outras sob a minha – para capturar como eles e eu víamos o mundo naquela época. Teve picos de paixão e novas amizades, e momentos baixos de desilusão, depressão, solidão e confusão”.

Ele completa:

“Meu pai e meu irmão me contaram sobre um compositor chamado Elgar, que compôs ‘Enigma Variations’, onde cada uma das 14 composições era sobre um amigo diferente. Foi isso que me inspirou a fazer este novo projeto. Quando gravei ‘Subtract’ com Aaron Dessner, nos demos bem imediatamente. Escrevemos e gravamos sem parar e o meu novo álbum nasceu justamente dessa parceria. Eu sinto que ele capturou a sensação do outono de forma tão maravilhosa em sua sonoridade e espero que todos gostem tanto quanto eu”.

Ed Sheeran fará dois shows, com ingressos já esgotados, no Royal Albert Hall de Londres, nos dias 18 e 19 de novembro. O artista está preparado para apresentar seu próximo álbum “Autumn Variations” na íntegra, em ambas as noites, acompanhado por uma banda ao vivo.

Lista de músicas de 'Autumn Variations":

1. Magical

2. England

3. Amazing

4. Plastic Bag

5. Blue

6. American Town

7. That’s On Me

8. Page

9. Midnight

10. Spring

11. Punchline

12. When Will I Be Alright

13. The Day I Was Born

14. Head > Heels

Capa do disco