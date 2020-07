publicidade

O Arte & Agenda preparou uma lista de editais, cursos e concursos na área cultural, com inscrições abertas. Aproveite o domingo para se inscrever em um.



A História do Jazz

A história do gênero musical será contada pelo jornalista Paulo Moreira. Dividido em três encontros virtuais amplamente ilustrados com imagens e uma trilha sonora especial.

Até 14 de julho

Site www.institutoling.org

Teatro

O Grupo Cerco busca reinventar sua forma de ensinar o teatro através da oficina on-line "Desbravar & Criar", que chega a sua segunda edição. Encontros promovem uma vivência que explora interatividade teatral através de recursos digitais.

Até 14 de julho

Ver https://www.sympla.com.br/desbravar--criar-2---modulo-i__890934

Mostra Gaúcha de Curtas

As inscrições para o Prêmio Assembleia Legislativa de Cinema – Mostra Gaúcha de Curtas foram prorrogadas. Os participantes concorrem ao troféu em 11 categorias. O 48º Festival de Cinema de Gramado acontece entre os dias 18 e 26 de setembro

Até 17 de julho

Site https://inscricoescinema.com.br/pt/

Artes visuais

A convocatória “Conhecendo artistas e suas poéticas visuais”, do coletivo independente Art in Poa, recebe vídeos para divulgar as produções artísticas de jovens profissionais que atuam no segmento das artes visuais no Rio Grande do Sul. Os (as) participantes podem enviar vídeos de até dez minutos com apresentação pessoal e de suas obras e do espaço em que atuam. Também são aceitas videoperformances, animações, entre outras formas de expressão.

Até 24 de julho.

Contato por e-mail artinpoa@gmail.com

Prêmio Cabíria

Voltado a celebrar e incentivar o protagonismo de mulheres no audiovisual, o Prêmio Cabíria recebe roteiros e argumentos de autoria feminina ou escritos em coautoria com roteiristas mulheres. Além disso, as narrativas devem contar com ao menos uma protagonista feminina. A temática é livre. Este ano, o evento se prepara para uma edição digital, com data a confirmar no segundo semestre.

Até 31 de julho

Site www.cabiria.com.br

Draft Mood

Artistas ou banda independente, que não possuem contrato com gravadora, e tem obras autorais inéditas, letras de sua autoria/propriedade e que ainda não tocaram em rádio podem participar da seleção. O idioma das músicas é obrigatoriamente o português. O grande campeão terá sua música tocada com destaque na programação da rádio Mood FM por dois meses. Também terá uma música produzida em estúdio profissional, a gravação de um videoclipe e um contrato de agenciamento artístico.

Até dia 30 de julho

Site moodfm.com.br/draft



Cordel

O Museu Nísia Floresta e o Centro de Documentação e Comunicação Popular promovem o "Prêmio Nísia Floresta de Literatura - 210 anos". O concurso está com inscrições abertas e vai selecionar obras literárias inéditas da literatura de cordel em todo o Brasil. Os três primeiros colocados receberão prêmios em dinheiro e os 20 melhores textos em cordéis vão compor um livro que será publicado.



Até 1 de Agosto

Site www.premionisiafloresta.com.br/

Funarte

Com o edital RespirArte, a Funarte pretende incentivar 1.600 produções artísticas em vídeo, inéditas, realizadas em plataformas digitais, com prêmios de R$ 2,5 mil para cada contemplado (deduzidos os tributos). As áreas alcançadas são: circo, artes visuais, música, dança, teatro e artes integradas. A Fundação concederá 270 prêmios para cada uma das linguagens específicas e 250 para artes integradas, num investimento de R$ 4 milhões para os projetos e R$ 72 mil para custos administrativos.

Até 3 de agosto

Site www.funarte.gov.br

Canção francesa

O Festival da Canção Aliança Francesa 2020 está com inscrições abertas. A língua francesa está no centro de sua programação. O primeiro lugar leva uma viagem a Paris. Os candidatos poderão escolher qualquer título da música francesa, incluindo repertório francófono.

Até 21 de agosto

Site www.festivaldacancaoaf.com.br

Animação infantil

A Petrobras Cultural abre inscrições para patrocínio a projetos de curta e média metragens de animação. O patrocínio, no valor de R$ 4 milhões, será destinado a iniciativas que tenham como público crianças de até 6 anos de idade, podendo ser também voltados a seus pais e educadores. Os projetos selecionados deverão ser concluídos em até 18 meses, a contar da assinatura do contrato de patrocínio.

Inscrições até 24 de agosto.

Site https://gestaodepatrocinios.petrobras.com.br/pt/

Ensaios

Estão abertas as inscrições para o Prêmio de Ensaísmo Serrote, promovido pela revista de ensaios do Instituto Moreira Salles. O concurso tem como principal objetivo estimular a produção de ensaios em língua portuguesa. Serão selecionados três textos inéditos. O primeiro colocado receberá o valor de R$ 10 mil, o segundo, de R$ 7 mil e o terceiro, de R$ 4 mil. Os ensaios contemplados também serão publicados na edição da revista que sai em novembro de 2020. A temática é livre.

Até 1 de setembro

Site www.revistaserrote.com.br