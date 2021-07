Elba Ramalho faz live neste sábado

publicidade

A cantora e compositora Elba Ramalho apresenta neste sábado, às 20h, uma live no canal do Sesc RJ no YouTube. No show, a artista canta um repertório eclético, misturando forró, xote, baião e frevo, incluindo clássicos de Gonzagão, Dominguinhos e Jackson do Pandeiro. Para o show virtual, Elba conta com a companhia de Rafael Meninão (sanfona), Marcos Arcanjo (violão/guitarra), Fofão (contrabaixo), Anjo Caldas (percussão) e Durval Pereira (zabumba/pandeiro).

A live de Elba Ramalho é o destaque da programação de São João do Sesc RJ, que contará com diversas atividades transmitidas pelas suas redes sociais. Na agenda tem quadrilha, barraca de brincadeiras, correio elegante, contação de histórias juninas – tudo em formato virtual.