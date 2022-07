Em “Tudo derrete sob o sol” João Salazar expõe trabalhos em plastilina

publicidade

O artista visual João Salazar abre sua primeira exposição individual neste sábado, das 15h às 17h, na Calafia Art Store (rua Gen. Couto de Magalhães, 439), no bairro São João. São 16 objetos em duas ou três dimensões desenvolvidos em plastilina, mais conhecida como “massa de modelar”. Com apresentação de Adriane Hernandez, a visitação segue até 7 de agosto, sempre de segundas a sextas, das 10h30min às 17h30min e sábados, das 11h às 16h.

Os trabalhos apresentados seguem uma pesquisa poética já perseguida pelo artista em desenhos e pinturas sobre tela, painel e papel. Nelas, o artista explora uma narrativa cataclísmica sobre as paisagens do ambiente urbano misturadas a ícones da cultura pop e do ambiente web. A pesquisadora Adriane Hernandez comenta o trabalho de Salazar analisando algumas relações entre sua poética e as particularidades da plastilina, que “precipita a sua presença pelo forte apelo à tatilidade”, pois tira a narrativa da imagem do primeiro plano e nos permite focar nas sensações táteis típicas do material, como os sulcos, as ranhuras e os achatamentos. A cor, importantíssima na criação do artista, vai se reconfigurando com o amadurecimento da produção: “o trabalho vai se tornando cada vez mais pictórico, havendo menos preocupação com o desenho, no sentido da construção figurativa e, desse modo, a cor adquire maior complexidade.

Hernandez também explica que os temas desenvolvidos por Salazar se somam à natureza da plastilina para indicar uma constituição de algo “que ainda está por ganhar a forma fixa ou propenso ao derretimento. Essa imposição de expectativa se alia às paisagens apocalípticas, desordens, inundações, explosões ou, em trabalhos mais recentes, a um mundo tecnologizado, com emoticons cansados e deprimidos”. Em qualquer um dos casos, a pesquisadora esclarece que há sempre a indicação de uma espera, “ainda assim é uma espera irônica”, conclui.

Sobre o artista:

João Salazar tem graduação em Artes Visuais e vem desenvolvendo sua produção autoral em diversas técnicas, com destaque para o desenho e a pintura. Sua pesquisa reflete as inquietações acerca do cotidiano urbano, suas estruturas e relações com a paisagem em paralelo ao recente mergulho no universo virtual e elementos da cultura pop. Também atua como ilustrador e compositor. Vive e trabalha em Porto Alegre.