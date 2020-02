Eminem surpreende no Oscar 2020 com canção premiada há 17 anos

publicidade

Uma das grandes surpresas do Oscar 2020, que deu o prêmio máximo ao filme "Parasita", foi a apresentação surpresa do rapper Eminem. Tudo começou quando o cantor e compositor Lin-Manuel Miranda apresentou, aparentemente sem motivo, um clipe com trechos de música pop antiga e, quando as luzes se acenderam, um Eminem barbudo já estava no palco do Dolby Theatre para interpretar "Lose Yourself", a canção do filme 8 Mile: Rua das Ilusões, que lhe valeu um Oscar em 2003 - como não foi à cerimônia, perdeu a chance de receber a estatueta das mãos de Barbra Streisand.

"Olha, se eu tiver outra oportunidade. Obrigado por me receberem (na) The Academy. Desculpe por ter demorado 18 anos para chegar aqui", tuitou o rapper, cujo verdadeiro nome é Marshall Mathers, errando na conta (são 17 anos). Ele também publicou uma foto ao lado de Sir Elton John, festejando o privilégio de estar ao seu lado.

Look, if you had another shot, another opportunity... Thanks for having me @TheAcademy. Sorry it took me 18 years to get here. pic.twitter.com/CmSw2hmcZo — Marshall Mathers (@Eminem) February 10, 2020