EPTC divulga esquema de trânsito para show de Sandy e Junior

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) divulgou o esquema de trânsito e transporte para o show de Sandy e Junior. A apresentação da turnê "Nossa História" ocorre, às 21h, na Arena do Grêmio (avenida Padre Leopoldo Brentano, 110, Humaitá), zona Norte de Porto Alegre. Com previsão de 46 mil pessoas para o show, a abertura dos portões está marcada para as 16h30min.

Os fãs da dupla poderão contar com oito veículos da Linha Especial de ônibus, utilizada para os jogos de futebol, com saída do Largo Glênio Peres, no Centro da capital gaúcha, a partir de três horas antes do evento.

As linhas T2 e T3 também serão ativadas com tabela horária eventual. O serviço de táxi será reforçado, com ponto de embarque e desembarque embaixo do viaduto da BR 448.

Outra opção é o Trensurb. Os fãs que utilizarem a linha deverão desembarcar na estação Anchieta, cerca de 1,5 quilômetros da Arena, aproximadamente dez minutos de caminhada até o estádio.

Na saída do show, serão disponibilizados sete ônibus articulados da Carris. Também estarão à disposição 23 lotações, posicionados na avenida Padre Leopoldo Brentano após a atração.

Bloqueios no trânsito

A chegada à Arena pela alça de acesso à BR 448 (Rodovia do Parque) poderá sofrer bloqueio três horas antes do show, de acordo com monitoramento local.

A avenida Voluntários da Pátria poderá ter sentido único em direção ao Centro após o espetáculo, entre a rua Adelino Machado de Souza e a rua São Jorge, de acordo com monitoramento dos agentes da EPTC.

Os veículos em circulação pela A.J. Renner devem acessar a avenida Gilberto Lehnen para o estacionamento no E2, ou pela rua Airton Ferreira da Silva para acessar os demais estacionamentos.

Após o show, quem estacionar no E1 (com saída pelos portões 3, 4 e 5) e no E2, será direcionado para a BR 448, em direção a Canoas. A possibilidade de retorno mais próxima é a Prainha de Paquetá, há cerca de 4,5 quilômetros.

Já aqueles que optarem por deixar o veículo no E1, com saída pelos portões 1 e 2, será encaminhado para a avenida Voluntários da Pátria.