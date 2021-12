Erasmo Carlos lança primeiro single de álbum em homenagem à Jovem Guarda

publicidade

Erasmo Carlos entrou em estúdio em setembro, retomando a parceria com o produtor Pupillo e com direção artística de Marcus Preto para dar vida ao projeto “O Futuro Pertence À Jovem Guarda”. No repertório, releituras de músicas que foram sucessos da Jovem Guarda de Golden Boys, Vips, Renato e seus Blue Caps, Eduardo Araújo, Roberto Carlos, entre outros. O cantor finalizou o projeto em novembro e está em turnê nacional.

Neste dia 17 de dezembro, Erasmo libera o primeiro single do álbum: a faixa "A Volta”, composição de Erasmo e Roberto Carlos, grande sucesso com a dupla Os Vips. Além da disponibilidade nas plataformas de streaming pela Som Livre - ouça aqui -, a canção também chega com um lyric video no YouTube.

A nova versão de "A Volta”, agora interpretada por Erasmo, fará parte do álbum, que será lançado no ano que vem. “O Futuro Pertence À Jovem Guarda” é um projeto de releituras de canções do movimento da Jovem Guarda. Erasmo foi um dos ícones desse movimento e gravou 8 faixas dessa época, as quais ele nunca havia gravado anteriormente. O álbum completo do projeto tem previsão de lançamento pela Som Livre para o início de 2022.