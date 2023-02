Escritor francês Houellebecq quer proibir projeção de curta pornô em que aparece

publicidade

O escritor francês Michel Houellebecq quer proibir a exibição de um curta-metragem de sexo explícito com estreia prevista para março e no qual ele aparece, informaram suas advogadas.

O autor também quer que seja eliminado o trailer do curta, chamado "Kirac 27", do cineasta holandês Stefan Ruitenbeek, membro do coletivo artístico Kirac.

O trailer, lançado em janeiro, mostra Houellebecq sem camisa beijando uma jovem na cama. Também pode-se ouvir comentários do diretor sobre o escritor e sua mulher que Houellebecq considera ofensivos.

Houellebecq e a esposa, Lysis, "descobriram com consternação e desgosto" que o trailer continha "declarações graves e falsas que atacavam sua dignidade violentamente", disseram em nota suas advogadas, Angelique Beres e Maia Kantor.

O casal iniciou procedimentos legais "cíveis e penais" para proibir a exibição do filme, cuja estreia está prevista para março, assim como para impedir a veiculação do trailer, que inclui o comentário "difamatório", afirmaram as advogadas.

Em mensagem que Houellebecq enviou ao diretor do filme, à qual a AFP teve acesso, o escritor disse que o trailer é um ataque à sua honra e à sua vida pessoal e, "o pior de tudo", à sua esposa, que ele disse estar "devastada pelas mentiras".

Ruitenbeek, por sua vez, explicou na semana passada ao site noticioso Vice que a ideia de fazer um filme pornográfico foi de Houellebecq e da esposa dele, depois de terem visto "Honeypot", outro filme do coletivo Kirac.