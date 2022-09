Esgotados ingressos de “Rock Sinfônico” da Ospa neste sábado

publicidade

Neste sábado, 24 de setembro, às 17h, grandes nomes do rock poderão ser ouvidos em um contexto incomum: na Sala de Concertos da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa). Com ingressos esgotados, o novo espetáculo “Rock Sinfônico” unirá os músicos da orquestra a cantores de renome da cena do rock porto-alegrense, sob a regência do diretor artístico e maestro Evandro Matté. Os interessados poderão acompanhar ao vivo, pelo canal da Ospa no YouTube.



Dentro da série Pop, o concerto é a oportunidade ideal para ouvir alguns dos maiores sucessos do rock, com roupagem sinfônica, sonorização, iluminação e banda. O repertório começa com o grupo que revolucionou o gênero musical, nos anos 1960. Os maiores sucessos dos Beatles estão presentes num medley, que tem o reforço de cantores solistas. A abertura conta tanto com as vozes de Camila Orsatto quanto de Pedro Verissimo. ‘‘Consegue ser uma experiência grandiosa e íntima ao mesmo tempo. Fora que, entre outras, vou tocar um David Bowie e um Prince! No meu panteão particular, não tem ninguém acima desses dois”, diz o músico, que fará sua estreia com a Ospa.



Além dos grandes nomes do rock internacional, a programação também dá espaço à música produzida no Brasil, especialmente os nomes que brilharam sobre os palcos na segunda metade do século XX. Canções de Legião Urbana, Raul Seixas e até mesmo Graforréia Xilarmônica, na presença de Frank Jorge, estão confirmadas. ‘‘Nosso objetivo com este espetáculo é diversificar a programação, com o intuito de atender todos os públicos e entrar em contato, cada vez mais, com toda a nossa comunidade’’, revela o maestro do espetáculo, Evandro Matté.

As vozes de outros grandes músicos da cena porto-alegrense, como Andréa Cavalheiro e Panta, complementam as de cerca de 70 integrantes do Coro Sinfônico da Ospa, que têm participação de destaque. Eles interpretam clássicos como “November Rain” de Guns N' Roses, além de “Bohemian Rhapsody” e “Barcelona”, ambas imortalizadas pelo timbre de Freddie Mercury. A roupagem orquestral e coral acompanha a presença de uma banda com guitarra, baixo elétrico, piano e bateria.

No programa, medley dos Beatles (Pedro Verissimo e Camila Orsatto), “Always on My Mind” e “Suspicious Mind” de Elvis Presley (Panta), “Life on Mars” de David Bowie (Pedro Verissimo), “Every Breath You Take” do The Police (Camila Orsatto), “Easy Lover” de Phil Collins (Andréa Cavalheiro), “November Rain” do Guns N’ Roses (Pedro Verissimo), “Stairway to Heaven” do Led Zeppelin (Camila Orsatto), “Sweet Child O'Mine” do Guns N’Roses (Panta), pout-pourri Legião Urbana (Andréa Cavalheiro), medley Raul Seixas (Panta e Andréa Cavalheiro), “Amigo Punk” da Graforréia Xilarmônica (Frank Jorge), “Smoke on the Water” do Deep Purple e “Purple Rain” do Prince (Pedro Verissimo), “Barcelona” de Freddie Mercury e Mike Moran (Elisa Machado e Michael Polchowicz), “(I Can’t Get No) Satisfaction” dos Rolling Stones (Panta) e “Bohemian Rhapsody” do Queen (Coro Sinfônico da Ospa).