Espaço Cultural Força e Luz realiza sessão de cinema gratuita

publicidade

O Espaço Cultural Força e Luz (rua dos Andradas, 1223), em parceria com a House of Permission, realiza uma sessão de cinema gratuita do documentário “Paris is Burning” nesta quinta-feira, 06, às 19h.

A obra documental, filmada em meados da década de 1980, foi dirigida e escrita por Jennie Livingston, e narra a cultura do baile da cidade de Nova York e as comunidades afro-americanas, latinas, gays e transgêneros envolvidas. Foi também vencedora do Grande Prêmio do Júri do Festival de Sundance em 1991. Na cena mainstream, a cultura serviu de inspiração para o seriado Pose, que recebeu a estatueta no Globo de Ouro e outras premiações.

A cultura ballroom vem se espalhando pelo mundo e, recentemente, está crescendo na cidade de Porto Alegre e região sul. A iniciativa busca disseminar a cultura e educar as pessoas sobre como a comunidade se organiza e se estrutura desde as décadas mais antigas.