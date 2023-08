publicidade

Neste sábado, dia 12, o Espaço Maestro completa oito anos. E vai ter baile. Fundado em 2015, por Tiago Perlott, sócio-proprietário, o Espaço, situado na Zona Sul da Capital (rua Dr. Barcelos, 570), o local é um híbrido de bar, restaurante, casa de shows e eventos. Ao longo da trajetória, se consolidou como o principal local da região para encontros de lazer regados ao som dos principais artistas da cidade. A casa trabalha com grandes músicos gaúchos, desde a bossa, jazz e blues, passando por samba e MPB, também cedendo palco a artistas independentes e promissores.

Toda a experiência será posta à prova hoje, a partir das 18h, com baile para celebrar os oito anos. No pátio da concha Acústica, o Tributo a Tim Maia, com Tonho Crocco, Flavio Passos, Leonardo Boff, Chico Paixão e Pancho Santos se apresenta e bota todos a bailar ao som do síndico mais querido do Brasil. A Tributo a Tim Maia fez seu primeiro show um mês após o falecimento de Tim, em abril de 1998. Para abrir a festa, ninguém menos que Paulo Dionísio, canário da banda de reggae Produto Nacional. Para encerrar a noite, vai ser realizado um baile na pista com Flávio Farias e seu swing brasileiro. Ingressos limitados na Sympla.