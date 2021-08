Espetáculo “Bloom - Caminhos e Encontros” é exibido neste sábado

publicidade

O espetáculo “Bloom - Caminhos e Encontros”, da Cia LaMala, será exibido neste sábado, às 19h, como parte da programação do Festival Internacional Sesc de Circo. A apresentação, transmitida pelo YouTube e Instagram, percorre os ciclos da natureza. Ao longo da narrativa, o público vê passarem as diferentes estações do ano, traduzidas pelos movimentos dos acrobatas. A companhia de Marina Bombachini e Carlos Cosmai agregou ao trabalho outros artistas, de formações diversas. Desse encontro, germinou a história de “Bloom”, que, em inglês, significa “florescer”.

O elenco traz acrobacias solos e conjuntas, num equilíbrio entre suas individualidades e o trabalho coletivo. Essa diversidade está nos movimentos, que passam por acrobacias vigorosas, equilíbrios e danças populares; na trilha sonora, com ritmos de sambas, choro, forró e carimbó; e no cenário e no figurino, trazendo o colorido da natureza. A apresentação faz parte da programação da sexta edição do festival, que ocorre até 4 de setembro. Mais informações estão disponíveis no site.