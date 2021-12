Espetáculo de dança, música e artes plásticas e poemas de Oliveira Silveira

publicidade

O espetáculo de dança, música e artes plásticas “20 de Novembro – Poemas de Oliveira Silveira” ganha apresentação nesta segunda-feira, no Memorial do Rio Grande do Sul (Praça da Alfândega, s/n), às 18h. A atividade integrada a exposição "Palmares não é só um, são milhares: 50 anos do 20 de Novembro", em cartaz no museu, até dia 30 de maio.

A exposição e o espetáculo contextualizam o engajamento dos movimentos negros nacionais no panorama regional como os debates travados por décadas no período pós-abolição, a criação da imprensa negra e os primeiros coletivos e lideranças que influenciaram o campo reflexivo em que o Grupo Palmares atuou nos anos 1970. Permeando os sete grandes módulos em que a mostra é dividida, há o poeta, professor e pesquisador gaúcho Oliveira Silveira (1941-2009), figura com destacada liderança e atuação no Grupo Palmares.

Os poemas que são obras marcantes de Oliveira Silveira são inspirações para o espetáculo, cujas performances serão realizadas por artistas do RS: Thyago Cunha (bailarino), Mano Amaro (bailarino, residente na Bélgica), Rodrigo Rodrigues (músico residente em SC) e Paulo Correa (artista plástico). Todos negros e com profunda história e admiração pelo poeta homenageado, que será representado na ocasião por sua filha Naiara Rodrigues Silveira.

Entrada gratuita com contribuição solidária. Inscrição prévia pelo link https://festalab.com.br/20-de-novembro. Vagas limitadas.