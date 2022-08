Espetáculo "Pink Floyd - The Wall in Concert" é cancelado

publicidade

O espetáculo "Pink Floyd - The Wall in Concert", que aconteceria neste domingo, dia 28, no Auditório Araújo Vianna foi cancelado. Em nota, a assessoria informou "problemas operacionais e de logística de voos", o que impossibilitou a realização do evento.

As vendas foram suspensas e os valores dos ingressos comprados serão restituídos integralmente através da bilheteria Sympla.

Leia a nota na íntegra:

"Por motivos operacionais e de logística de voos, o grupo Tacatinta informa que o show PINK FLOYD - THE WALL IN CONCERT em Porto Alegre, que ocorreria no próximo dia 28 de agosto, ficou impossibilitado de sua realização. Por esse motivo informamos o CANCELAMENTO do mesmo. As vendas estão suspensas e os valores dos ingressos comprados serão restituídos integralmente através da bilheteria Sympla.

Seguem abaixo informações:

1) Compras realizadas no cartão de crédito terão o reembolso de forma automática em até 90 dias. A própria Sympla é responsável pelo processo de restituição.

2) Compras realizadas no boleto bancário serão restituídas mediante solicitação na própria plataforma. A própria Sympla é responsável pelo processo de restituição.

3) Se você comprou o ingresso nos pontos de venda físicos deve ir na loja Planeta Surf do Bourbon Wallig devolver o ingresso e pegar seu reembolso.

Endereço: Loja Planeta Surf Bourbon Wallig (Av. Assis Brasil, 2611 – Loja 249 – Jardim Lindóia – Porto Alegre)

Horário funcionamento: de segunda a sábado das 10h às 22h / domingo das 14h às 20h.

Lamentamos o cancelamento e reiteramos o compromisso com você, que faz parte do nosso público, e com o setor cultural.

Contamos com a compreensão de todos."