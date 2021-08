Espetáculos de dança tematizam brasilidade e contravenção

publicidade

A Cia. Repentistas do Corpo neste final de semana encerra mostra de repertório on-line, que icluiu seus recentes trabalhos, “Um Olhar Muda Tudo” (2019) e “ReverberÁfrica” (2021), comemorativa aos seus 20 anos de trajetória, na programação com diversas atividades gratuitas, que segue até dezembro. A atração desta vez é “Olhares Alheios”, domingo, às 18h, no Youtube do coletivo, seguida de bate-papo sobre os processos de criação.

O espetáculo criado por Denise Namura e Michael Bugdahn, da Cie. À Fleur de Peau, da França, especialmente para a Cia. Repentistas do Corpo, propõe uma exploração lúdica das múltiplas facetas da vida brasileira e suas dicotomias; as duras realidades e os jeitinhos, o seu lado obscuro e brilhante, do absurdo dos tempos atuais e da mágica de um futuro a ser inventado a cada dia. Um olhar lançado sobre a brasilidade com ironia, carinho e poesia.

Na série Dança#EmCasaComSesc, Zumb.boys apresenta "Ladrão", dirigido e concebido por Márcio Greyk, que executa a coreografia ao lado dos intérpretes criadores Danilo Nonato, David Xavinho, Eddie Guedes, Guilherme Nobre e Igor Souza. A montagem é um recorte social sobre o comportamento humano, ao abordar a figura do infrator, que rompe com convenções acordadas. Tem sua inteligência construída em leituras de situações, na vivência de símbolos existentes, diálogos e acordos sobre maneiras de agir, abordagens, noção de certo e errado, relação com o medo, com o inesperado e o arrependimento. Em cena, um impasse dos momentos racionais e irracionais, impulsionados pela emoção. São dois desejos em um só corpo: a racionalidade que trama, entrelaçada com a irracionalidade de fazer algo fora dos padrões "da normalidade". Tudo se origina na mente, que governa nossas ações - criatividade, engenhosidade, potencial, lealdade, entusiasmo e sentimento. A transmissão ocorrerá às 19h deste domingo, com acesso gratuito, pelo instagram.com/sescaovivo e youtube.com/sescsp.