Espetáculos que estrearam no Instituto Ling em 2019 voltam a cartaz no Porto Verão Alegre

O público terá mais uma chance de assistir aos espetáculos que estrearam no Instituto Ling em 2019. A Mostra Ponto de Teatro abre a programação do centro cultural em 2020 com reapresentações de seis montagens que estiveram em cartaz durante o ano, agora dentro da programação do Porto Verão Alegre.

A temporada inicia com sessões do espetáculo de dança "Sambaracotu" nos dias 8 e 9 de janeiro. A montagem conta com oito bailarinos do Canoas Coletivo de Dança e tem direção de Carlota Albuquerque, Álvaro RosaCosta e Simone Rasslan. Em seguida, nos dias 10 e 11, a Cia Teatro Lumbra volta a cartaz com "Criaturas da Literatura", espetáculo para todas as idades que usa retroprojeções, sombras, efeitos de luz, telas, filtros de cor e objetos lúdicos para fazer releituras de cenas icônicas dos clássicos "Dom Quixote", "Moby Dick", "Alice no País das Maravilhas", "As Aventuras de Pinóquio", "Drácula" e "O Pequeno Príncipe".

Já nos dias 15 e 16, a peça "Homem de Lugar Nenhum" será apresentada, agora com elenco formado por Renato Del Campão, João Petrillo, Artur Gaudenzi, Caio Lopes e Téo Schnack. A ideia de que política e amor são inconciliáveis é o ponto de partida para esse espetáculo dirigido por Eduardo Kraemer. E nos dias 17 e 18, quem sobe ao palco é a atriz Deborah Finocchiaro reencenando o solo "Diário Secreto de uma Secretária Bilíngue", que fala com humor sobre como lidar com as dores e as delícias da idade.

Quem também retorna ao Instituto Ling é o grupo Teatro Sarcáustico com o espetáculo "A Última Peça". A montagem, com direção de Gabriela Poester e atuação de Daniel Colin, Guadalupe Casal e Ricardo Zigomático, marca o aniversário de 15 anos da companhia. O encerramento da Mostra Ponto de Teatro ficará por conta do grupo Máscara EnCena, com o espetáculo "2068", dirigido por Liane Venturella. Usando máscaras expressivas e manipulação de bonecos, os quatro atores Alexandre Borin, Camila Vergara, Fábio Cuelli e Mariana Rosa dão vida a oito diferentes personagens que dividem sonhos e angústias no palco.

Ingressos

Os ingressos para as sessões já estão à venda no site do Porto Verão Alegre. As entradas antecipadas podem ser adquiridas com descontos especiais, com preços de R$ 32,00 no valor inteiro, R$ 24,00 para clientes Banricompras e do Clube do Assinante e R$ 20,00 para quem tem direito à meia-entrada. Nos dias das apresentações também haverá venda na hora, na recepção do Instituto Ling, com preços de R$ 40,00 (inteira), R$ 32,00 (Banricompras e Clube do Assinante) e R$ 20,00 (meia-entrada).