Espetáculos trazem a relação entre dança e meio ambiente

Pela série Dança #EmCasaComSesc, promovida pelo Sesc São Paulo, "Plantasia" é uma peça utópica inspirada nas plantas e seu estado ideal de harmonia e coletividade, com transmissão gratuita às 19h, pelo Youtube Sesc SP e Instagram @sescaovivo. Os cômodos da casa onde acontece a obra são transformados em um lugar descentralizado e poético, assim como as plantas e o corpo que dança. Não há um centro de poder e de comando. Por conta disso, as plantas resistem e sobrevivem, apesar de toda predação. Neste senso de sobrevivência, de horizontalidade e cooperação, dançam Marília Coelho e seu parceiro Bruno Kurru, convidado para participar deste trabalho.

O Laboratório-Escola de Arte Popular, de Canoas, na programação alusiva aos dez anos encena neste domingo, 20h, a performance de dança "Escorre". A atividade está na agenda da Mostra 10 Gigabytes de História - Vacinas para Corpos Digitais, que nos meses de abril e maio, trouxe intensas experiências em propostas inovadoras, na vivência de escrita, oficina de teatro performativo, vivências em teatro infantil e dança, sempre com abordagens lúdicas, e transdisciplinares. Para julho, encerrando o projeto em grade estilo, programou apresentações dos espetáculos de repertório, festa de encerramento e ainda um documentário sobre todo o processo. A transmissão ocorrerá no Youtube https://youtube.com/laboratorioescoladeartepopular.

Larissa Canelhas assina a direção da obra, que parte das temáticas relacionadas aos desastres ambientais, bem como da relação com o meio ambiente em ressonância com a natureza própria do ser humano. A luta pela sobrevivência, a dominação, a paixão e ciclos de vida e morte perpassam as cenas e conduzem uma narrativa em que a natureza se localiza dentro de cada corpo para além do espaço externo. No elenco estão Bruno Flores Prandini, Carini Pereira, Larissa Canelhas e Rodrigo Reis e como gupo convidado, o Canoas Coletivo de Dança. A indicação é livre, com acessibilidade em Libras. Mais informações no Instagram @laboratorioescola