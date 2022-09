Estância da Arte atrai público na Expointer

publicidade

O projeto Estância da Arte tem atraído o público que visita a Expointer, em Esteio. O espaço cultural dedicado à arte campeira, localizado no Pavilhão Internacional, está expondo pinturas e esculturas do artista uruguaio, radicado em Uruguaiana, Alejandro Arnutti. As obras retratam a vida no campo.

“O retorno do público está sendo maravilhoso. A exposição está sendo muito visitada. As pessoas perguntam sobre as obras, conversam, dizem que se identificam com meu trabalho, ou por já moraram no campo ou por morarem ou trabalharem no campo. É uma exposição sem precedentes na minha carreira”, afirma Arnutti. A expectativa é que 30 mil pessoas visitem o local até o final da feira, neste domingo, dia 4 de setembro.

Além do artista, que recebe os visitantes, mediadores orientam o público sobre os 27 quadros e cinco esculturas. Obras ganharam vida através de animações em vídeo, uma experiência sensorial para quem for ao estande de 100m².

ACESSIBILIDADE

O Projeto Estância da Arte conta com medidas de acessibilidade, como rampas e espaços para circulação de pessoas em cadeira de rodas, além de mediadores guia vidente e intérprete de Libras. Todas as obras terão audiodescrição e serão disponibilizados equipamentos de MP3. Obras, também, terão prancha tátil, cada uma utilizando uma técnica diferente, possibilitando que a pessoa com deficiência visual possa tocar a obra.

AÇÕES

Além da exposição, o projeto Estância da Arte conta com ações paralelas como bate-papos, como o “Chimarrão com o Artista”. Nestes encontros, os visitantes poderão conversar com Alejandro sobre o trabalho dele.

O Projeto Estância da Arte é viabilizado através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Conta com patrocínio diamante do Banco De Lage Landen, patrocínio ouro da Marcher Brasil e Baldo S/A, Patrocínio Prata da Lojas TAQi, Multi Armazéns, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE, TFL do Brasil e Lojas Quero Quero. Realização da Simples Assim e Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo.

Crédito: Cristiano Deiviti da Silva Cardoso.