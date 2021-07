Estreia "Ilha Record", novo reality show da Record TV

publicidade

Trezes celebridades são os protagonistas do novo reality show da Record TV. Sob o comando de Sabrina Sato, o “Ilha Record” estreia, no dia 26 de julho, às 22h45min, prometendo festas, intrigas, romance, traição e votação cara a cara durante os 40 dias de confinamento.

Participam do programa a cantora Valesca Popozuda (RJ); a modelo argentina Antonela; a DJ Any Borges (DF); a influencer e DJ Laura Keller (RS); a artista e influencer Mirella Gêmea Lacração (PE); a atriz Nadja Pessoa (PE); a cantora Nanah (SP); o empresário Claudinho Matos (RJ); o ex-atleta Dinei (SP); o apresentador Lucas Selfie (SP); o cantor MC Negão da BL (RJ), o artista Pyong Lee (SP), e o ator Thomaz Costa (SP).

O vencedor do reality recebe o prêmio de R$ 500 mil e o participante escolhido pelo público ganha R$ 250 mil. Outros prêmios também serão distribuídos ao longo da temporada. A atração irá ao ar de segunda a sábado, às 22h45min.

Formato original da emissora

O programa é um formato original da Record TV. Sua realização foi em uma ilha em Paraty, no Rio de Janeiro. Os participantes são chamados de exploradores e os que forem eliminados (exilados) ficam na “caverna dos exilados”, de onde podem assistir tudo que está acontecendo no confinamento principal e influenciar no jogo.

Os 13 participantes são divididos em duas equipes semanalmente. A equipe vencedora ganha pedaços de um mapa que levará ao prêmio final. A votação dos eliminados será aberta. Dois exploradores vão para o desafio da sobrevivência e quem perde vai para o exílio e quem ganha leva um prêmio. O inesperado chega com a presença de um guardião, o protetor da ilha, que traz informações que desestabilizam e dificultam a vida dos jogadores. A final será entre dois jogadores que vão à caça do tesouro com informações contidas no mapa.

Sabrina Sato diz que ficou impressionada com a estrutura montada e com a natureza da ilha. O "Ilha Record" traz o foco do jogo para a competição e os desafios propostos. Ela destaca que ninguém mais quer um ganhador sem personalidade e sem presença no jogo, por isso o programa vem com provas desafiadoras. “O Ilha Record veio para testar os limites psicológicos dos participantes”, destaca.

O diretor do núcleo de realities da Record TV, Rodrigo Carelli, salienta que foram escolhidas pessoas que queriam o prêmio em dinheiro, possuem personalidades fortes e desejavam enfrentar o nível de competitividade que o programa exige, com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. O programa já foi gravado e já é comentário que muitas coisas aconteceram, como fim do relacionamento entre Sammy e Pyong por causa do que aconteceu na Ilha.