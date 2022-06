Estreia série ‘Todas as Garotas em Mim’

publicidade

Nesta terça-feira ocorre o lançamento da série “Todas as Garotas em Mim” na Record TV. Com a direção de Rudi Lageman, a produção vai ao ar hoje a partir das 21h (no horário que era da série “Reis”).

“Todas as Garotas em Mim” vai contar as inúmeras coincidências entre a história de uma digital influencer dos dias atuais com as garotas da Bíblia que viveram muito antes e durante o século I. Ao contrário do que parece, elas têm muita coisa em comum. A narrativa vai alternar cenas do mundo atual com passagens bíblicas.

A trama contemporânea é escrita por Stephanie Ribeiro. A narrativa teve cenas gravadas em cidades como Florianópolis (SC). "É uma oportunidade para todos verem os tesouros que temos no Brasil de uma forma divertida e atraente, contando ali, nesses lugares, histórias de pessoas especiais e, ao mesmo tempo, tão comuns”, diz Stephanie.

A fase inicial da série mostra a adolescente Mirela, que, apesar de morar num apartamento de frente para o mar e ter uma vida privilegiada, também vive problemas na relação com a família por causa do passado turbulento dos seus pais, além de ter que lidar com os dilemas de uma jovem muito popular cercada de amizades tóxicas. Em cena, aparecem conflitos, experiências, ensinamentos, reflexões, romance e sonhos.

Estreando como protagonista, a atriz Mharessa Fernanda falou sobre a responsabilidade de encarar este grande desafio. "Foi uma maratona intensa, mas também uma das experiências mais incriveis que já vivi", diz. Em um determinado episódio, Mirela pede que a avó lhe conte uma história, e a avó relata a passagem bíblica que fala de Dalila. O diretor Rudi Lageman, que já esteve à frente de outras produções na Record TV, disse que a produção "é uma viagem no tempo, que se passa em muitos cenários."

Outra cidade que entrou como locação é Gramado (RS). A Serra Gaúcha será o destino de uma turma de estudantes que fará uma viagem de formatura. As gravações tiveram como locação a Miroh Chocolate, ateliê do chef Ricardo Campos, junto ao Lago Negro.

A atriz Rhaísa Batista e o ator Ângelo Paes Leme farão o casal Heloísa e Júlio, pais de Mirela. Além deles, grandes nomes abrilhantam o elenco da série como Adriana Garambone, Juliana Knust, Juan Alba, Rafael Sardão, Lidi Lisboa, entre outros atores. Nas redes sociais, a série ganhou páginas com as letras iniciais das palavras do título, resultando em “Tagem” e a tag #serietagem.