Estreias no cinema: do Gato de Botas ao genocídio em Ruanda

Uma das novidades nas telonas é do drama histórico "Emily", dirigido por Frances O Conoor, com Emma Mackey e Oliver Jackson Cohen. Na trama, os sentimentos e pensamentos de uma jovem que se recusa a fazer aquilo que o entorno espera dela. Ao contrário de ser quieta e obediente,

A jovem Emily Bronte exercita sua criativa imaginação, em busca de ser ouvida. O toque romântico surge no amor doloroso e proibido com o jovem Weightman.Vale saber que se trata da história da mente por trás de “O Morro dos Ventos Uivantes”, um dos clássicos da literatura mundial.

Segredos de Guerra

Outra estreia é do drama "Segredos de Guerra”, protagonizado por Tom Prior e escrito e dirigido por Peeter Rebane Baseado. Trata-se da história real que deu origem ao livro “A Tale About Roman”. O filme apresenta um triângulo amoroso proibido entre o jovem soldado Sergey, um ousado piloto de caça, Roman e sua companheira Luisa, em meio ao ambiente perigoso de uma Base Aérea Soviética, no auge da Guerra Fria. Em meio ao universo bélico, a trama se centra em uma amizade crescente que se transforma em amor. O risco da liberdade em um regime rígido e conservador.

Nossa Senhora do Nilo

Também chega aoa cinemas "Nossa Senhora do Nilo", de Atiq Rahimi. O filme se baseia no romance autobiográfico de Scholastique Mukasonga, e aborda as origens do genocídio em Ruanda. Partindo das experiências pessoais da escritora tutsi que construiu o romande. O longa tem como cenário principal a escola que dá nome ao filme, um colégio interno localizado no alto de uma colina para meninas da elite ruandense. Lá vivem isoladas do mundo e quase não sabem nada sobre o queestá acontecendo em seu país. Até o momento em que esta realidade surge frente a elas.

Definitivamente

Duas produções que estiveram em pré estreia agora oficialmente ocupam mais salas e horários. A primeira delas é "Gato de Botas 2 - O Ultimo Pedido", de Joel Crayford. Em destaque estão as vozes de Antônio Bandeiras, Salma Hayek e Haver Guillermo. No caso da dublagem brasileira brilha Wagner Moura.

O longa de animação une aventura e comédia, o filme traz o Gato de Botas passando por diferentes situações e chegando ao ponto de descobrir que só tem mais uma de suas nove vidas disponível. Frente a isso ele empreende uma jornada de busca que o leva até a pela Floresta Negra para tentar restaurar suas nove vidas e continuar seu caminho.

Decisão de Partir

A outra estreia oficial é do sul-coreano "Decisão de Partir", de Park Chan Wolk, diretor que tem no currículo filmes como "Oldboy" e "A Criada". A trama começa quando um homem cai do pico de uma montanha e morre. O detetive responsável pelo caso, Hae-joon (Park Hae-il), vai ao encontro da viúva da vítima, Seo-rae (Tang Wei), que não mostra nenhum sinal de agitação com a notícia da morte do marido. Com seu comportamento tão diferente do de um parente em luto, a polícia a considera suspeita. Hae-joon interroga a indecifrável Seo-rae e, enquanto a observa, se sente intrigado.

