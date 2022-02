Estrelado por Christopher Walken, “Uma Voz Contra o Poder" estreia em março

publicidade

“Uma Voz Contra o Poder” (Percy vs Goliath), estrelado pelo premiado ator Christopher Walken (vencedor do Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por seu papel em “O Franco Atirador”, em 1979) e baseado em uma disputa jurídica real - chegando até a Suprema Corte do Canadá -, estreia no Brasil. O drama estará disponível a partir de 4 de março l nas plataformas digitais Claro Now, Vivo Play, iTunes/Apple TV, Google Play e YouTube Filmes. Com distribuição da Synapse Distribution, o longa estará disponível nas versões dublada e legendada.



O filme acompanha a longa disputa judicial - que iniciou em 1998 e se estendeu por anos - entre um agricultor de canola, Percy (Walken) e uma gigante corporação global, a Monsanto. Acusado de cultivar em sua terra, sem licença, sementes geneticamente modificadas (transgênicos) da empresa, Percy vai ao tribunal em busca de justiça. Quando começa a reunir as provas para a sua defesa, descobre que, na realidade, está lutando por milhares de agricultores desprivilegiados em todo o mundo. Após se tornar um símbolo da luta contra as grandes corporações, Percy Schmeiser faleceu aos 89 anos, em 2020.



Um elenco de peso contracena com Walken na produção. Nomes como Zach Braff (“Scrubs”), Christina Ricci (“Matrix Resurrections”), Roberta Maxwell (“Brokeback Mountain”), Adam Beach (“Esquadrão Suicida”), Luke Kirby (“Marvelous Mrs. Maisel”), Martin Donovan (“Homem-Formiga”) e Peter Stebbings (“Imortais”) completam a produção. O longa é dirigido por Clark Johnson (“Luke Cage” e “The Purge”) e produzido por Daniel Bekerman (“A Bruxa”).