Estudantes de Artes Dramáticas realizam performance na Ufrgs

publicidade

Em diálogo com a exposição "Múltiplo Leminski: um mergulho na obra de Paulo Leminski", estudantes do Departamento de Arte Dramática do Instituto de Artes da Ufrgs se apresentam nesta segunda-feira, dia 3 de abril, às 11h. A intervenção "Nem Toda Obra é Prima" faz ecoar textos do poeta curitibano por diferentes espaços do prédio do Centro Cultural da Ufrgs, no Campus Central, em Porto Alegre. Entrada franca.

A proposta é degustar a poética de Leminski com vozes e corpos diversos de artistas da cena em formação. A ação reúne as turmas das disciplinas "Corpo II - O corpo no espaço", ministrada pela professora Cláudia Sachs, e "Voz no teatro II", por Gisela Habeyche.

Participam Danielle Quevedo Farias, Sofia Schneider Schaeffer, Isabella Fagundes Machado, Izaine Helvinger Troyack, Elisa Aranda Cartell, Mariana Wasculewsky Ferreira, Giulia Molter Lorenzi, Fernanda Doncatto, Larissa Strelow Lima, Vitória Stifft da Silva, Francielen Sanhudo França, Marcello de Oliveira Simão, Fernanda Beatriz Fiuza Silveira, Ana Rafaela Soares Fagundes Zwierzynski, Isadora Mercio Bavaresco, Camila Consi Corrêa, Miriane Carine Amaral da Silva, Lucas de Oliveira Leal, Gabriel Lobato Rodrigues, Kimberly Pereira, Marcelo da Luz Viega Borges, Arthur Henrique Dimer Konzen, Brigite Bacchieri Silveira, Natália Vargas, Allyson Leonardo Soares Dorneles, Eduardo Modesto, Gabriel da Silva Goulart, Pedro Afonso Grubel Bandeira da Silveira, Ana Clara Tittoni da Silveira, Fernanda Silva Passos, Pedro Dargen Moreira, Isabelle Vieira Antunes, Polyana Sabini de Mello, Gabriel Felipe Adan Machado, Polyana Iasmim Rosa da Silva, Cesar Roberto Czermak, João Guilherme Perotto Silva Jardim, Jéssica Zimbris Gladzik, Bruno Soares Pires de Oliveira, Marcelo Fernando Silva Stravalacci, André Cristo Daitx e Lincoln Pereira.

"Múltiplo Leminski: um mergulho na obra de Paulo Leminski" explora as diferentes facetas do artista, reunindo originais (manuscritos e datilografados), entrevistas, cartas, documentos pessoais, crônicas de jornais, fotografias e vídeos. A exposição pode ser visitada, gratuitamente, na Sala Laranjeira do Centro Cultural da Ufrgs (rua Eng. Luiz Englert, 333 - Campus Central) até o dia 26 de abril, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.