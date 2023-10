ETs e vampiros no ‘streaming’

publicidade

Para um fã não há nada melhor do que ter disponível seus filmes ou séries favoritos no universo atual do streaming. Ver quando, onde e como quiser. Isto é o que vai acontecer com os adoradores das séries “True Blood” e “Arquivo X”, a partir deste mês de outubro. É que as plataformas Amazon Prime e Netflix lançam em seus catálogos, respectivamente, os dois títulos de sucesso.

Primeiro será a chegada da parceria dos agentes Fox Mulder e Dana Scully em “Arquivo X”, pela Amazon Prime, a partir da próxima terça-feira. Dois agentes com formações bastante distintas unem forças para solucionar casos que o FBI colocou no Arquivo X. Ambos estão determinados a descobrir as verdades ocultas – um procurando respostas sobrenaturais, o outro, explicações mais terrenas e científicas. Juntos, farão descobertas que nenhum deles jamais teria imaginado.

Em julho de 2020, a série já havia entrado na plataforma, mas logo foi retirada. Ao que parece, assinantes estavam relatando problemas com relação ao conteúdo da série. Isso inclui legendas fora de sincronia e também episódios com falta de dublagem em algumas partes. Agora, esperando que os problemas tenham sido resolvidos, os assinantes poderão apreciar a série criada e exibida originalmente entre 1993 e 2002 pela própria Fox e que fez tanto sucesso em várias partes, mundo afora. Em 2008, contou com um filme intitulado “I Want to Believe” (“Eu Quero Acreditar”), dirigido por Chris Carter, nada menos do que o próprio criador da série. Depois de 12 anos fora do ar, a produção retornou para sua 10ª e 11ª temporadas, em 2016 e 2018, respectivamente.

Já os assinantes da Netflix que são fãs das séries da HBO já podem comemorar. É que a festejada “True Blood”, outro grande sucesso da marca, estará disponível a partir da próxima quarta-feira, dia 11, para todos os assinantes. No entanto, esta não se trata de uma aquisição exclusiva, visto que as séries se mantêm na plataforma de streaming da HBO.

A série gira em torno de Sookie Stackhouse, interpretada por Anna Paquin, uma garçonete telepata que vive na pitoresca cidade de Bon Temps, Louisiana. Com a invenção de um sangue sintético chamado “True Blood”, os vampiros podem agora revelar sua existência à humanidade e lutam por igualdade de direitos, enquanto enfrentam organizações anti-vampiros. O enredo se aprofunda quando Sookie se apaixona pelo vampiro Bill Compton, interpretado por Stephen Moyer, e a série explora os desafios, aflições e terrores de relacionamentos entre as espécies. Além de Paquin e Moyer, o elenco de “True Blood” inclui talentos como Sam Trammell, Ryan Kwanten, Rutina Wesley, Lizzy Caplan, Deborah Ann Woll e Joe Manganiello, entre outros.

Baseada nos romances de “Southern Vampire Mysteries”, de Charlaine Harris, “True Blood” foi um “sucesso monstruoso” para a HBO. Fazem parte do elenco principal: Anna Paquin, Stephen Moyer, Alexander Skarsgård, Sam Trammell, Ryan Kwanten, Rutina Wesley, Kristin Bauer van Straten, Lauren Bowles, Carrie Preston, Chris Bauer, Deborah Ann Woll, Joe Manganiello e o falecido Nelsan Ellis. “True Blood” teve sete temporadas e mais de 80 episódios transmitidos entre 2008 e 2014, tendo sido classificada, na época, como a série mais vista da HBO desde “The Sopranos”.