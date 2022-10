“Eu conheço a Pitty desde que ela apareceu como cantora”, pontua Nando Reis

publicidade

Dois dos maiores artistas brasileiros da atualidade, Pitty e Nando Reis, estão trabalhando desde o ano passado no projeto de um show único que está rodando o Brasil. Batizada de “As Suas, as Minhas e as Nossas”, a turnê traz os dois cantando juntos mais de 20 músicas de seus repertórios, com novos arranjos, releituras e até mesmo canções inéditas. Em Porto Alegre, as datas são neste sábado, às 21h, e neste domingo, às 20h, no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685), com ingressos (poucas unidades) pelo Sympla.

A história entre os dois começou quando Pitty cantou uma versão de “Relicário” no programa Saia Justa (GNT). Nando ouviu e enviou mensagem dizendo ter ficado emocionado com a releitura. Pitty o provocou de volta: “Bora fazer algo juntos?” Na sequência veio a primeira parceria, a canção “Tiro no Coração”, gravada em 2021. E então surgiu o desejo de se juntarem para a turnê inédita PittyNando. Nesta entrevista ao Correio do Povo, Nando Reis fala da parceria com Pitty, que ele diz conhecer desde que se lançou como cantora, entre outros assuntos como os rumos da sua carreira neste 2022. Confira.

Correio do Povo - Em algum momento anterior da tua carreira, tu já havias imaginado que irias fazer uma parceria com a Pitty? Algo apontava para isto nas tuas composições, alguma influência ou sincronicidade?

Nando Reis - Com certeza, porque já trabalhamos juntos anteriormente. Em 2016, ela cantou em uma das faixas do disco “Jardim Pomar” e ano passado lançamos um dueto de uma música minha chamada “Um Tiro no Coração”. Depois disso ela disse que queria fazer mais trabalhos comigo e daí começaram nossas conversas que geraram essa turnê incrível.

Esse show é a nossa fusão artística e pessoal porque criamos uma forte amizade, porque a admiração já era antiga.

Nosso ponto em comum é a relação com a própria música, com a linguagem e o pensamento. Há uma afinidade curiosa que é uma certa retração social e por isso dos damos muito bem.

Correio do Povo - Fale um pouco do equilíbrio da escolha do repertório para o show e do reencontro com o público gaúcho para duas noites no Araújo Vianna, após teres vindo se apresentar em junho no Araújo e em agosto, no Opinião.

Nando Reis - O repertório é formado basicamente por todos os nossos hits, com novos arranjos, e cantados grande parte por nós dois, e em alguns momentos com solos. O show surpreende porque as músicas soam de uma forma que eu nunca ouvi, cantei ou interpretei.

Correio do Povo - O que tu poderias dizer sobre a importância da Pitty para a música brasileira como cantora, compositora, instrumentista?

Nando Reis - Eu conheço a Pitty desde que ela apareceu como cantora. Há 20 anos ela fez uma participação em “Relicário”, em um festival em que estávamos juntos. Ao longo dessas duas décadas, o trabalho dela se impôs e eu sempre a admirei pela sua personalidade e pela qualidade do seu trabalho.

Ela tem uma grande presença de palco e um grande carisma. Uma das características marcantes dela é o rigor e o perfeccionismo estético do show, de luz e marcação.

Correio do Povo - E como vai a carreira (fora o PittyNando), com a turnê “Nando Hits”, o lançamento do single “Esperando a Primavera”, a tua Nando Reis Wallet e estas inúmeras novidades que tu nos trazes a cada ano?

Nando Reis - A carreira está ótima, cheia de projetos e lançamentos. “Esperando a Primavera” é uma música de esperança, um grito sufocado, que eu ainda tenho que esperar até dia 30 de outubro. A “Nando Hits” é uma turnê que resgata os meus 40 anos de carreira e inclui canções em parceria com Samuel Rosa (como “Dois Rios”), com Marisa Monte (“Onde Você Mora”) e “Pra Dizer Adeus”, um clássico dos Titãs.

E a Nando Reis Wallet é um projeto no qual eu venho aprendendo muito, onde meus fãs têm acesso a alguns conteúdos exclusivos, produtos colecionáveis e interações virtuais comigo. É uma nova forma de consumir música e interagir com o artista que eu gosto muito.