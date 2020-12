Evento homenageia os museus

publicidade

Pela primeira vez em quatro anos, o evento “Noite dos Museus” foi realizado de forma virtual. A ação, que costuma reunir multidões nas ruas e nos espaços culturais de Porto Alegre, desta vez levou as apresentações artísticas e os museus para dentro das casas via on-line. Em oito horas de transmissão ao vivo no último sábado, dia 5, o público pôde conferir 24 apresentações, entre pocket shows e performances de dança, assim como conteúdos originais sobre os 16 espaços culturais participantes desta edição que receberam a iluminação temática do evento, mesmo fechados para visitação.

Após o sucesso da edição virtual, o projeto segue movimentando a cidade com duas ações. A primeira delas é a instalação de dez molduras posicionadas em pontos turísticos da cidade. A intervenção quer provocar um novo olhar sobre os espaços públicos. “Buscamos novas perspectivas sobre a cidade e a maneira como nos relacionamos com ela. Ao olharmos pela moldura, os espaços ganham novas matizes e novas narrativas, podendo se transformar em uma obra de arte”, diz Rodrigo Nascimento, idealizador do evento.

A ação é uma parceria entre o evento e a Diretoria Geral de Turismo e Eventos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Porto Alegre. As molduras ficarão posicionadas até o início de janeiro na Praça da Alfândega, na Praça XV, no Parque Moinhos de Vento, no Parque Farroupilha, na Praça da Encol, na Orla do Guaíba, na Orla de Ipanema, na Praça Montevidéu, no Parque Marinha do Brasil e na Praça dos Açorianos.

As apresentações foram transmitidas da área externa de quatro museus da capital gaúcha (a Pinacoteca Ruben Berta, o Memorial do Rio Grande do Sul, o Museu Joaquim Felizardo e o Museu Júlio de Castilhos) e também de espaços surpresa, como a lateral do Theatro São Pedro, que recebeu uma performance do compositor e humorista Hique Gomez e o instrumentista Tales Melati; e o barco Cisne Branco, de onde a transmissão foi encerrada, com uma gravação inédita com o pianista João Maldonado. A exibição também foi feita diretamente da casa de alguns artistas, como o músico Humberto Gessinger, que tocou da sua casa em Porto Alegre; e a cantora, compositora e multi-instrumentista Fernanda Takai, que participou de Belo Horizonte.

Além disso, até esta sexta-feira, dia 11 de dezembro, ao meio-dia, o público ainda pode participar da campanha Adote um Museu, adquirindo os kits da Coleção Noite dos Museus em Casa. São 15 opções de kits - cada um deles dedicado a um dos centros culturais participantes - que contém reproduções de obras do acervo desses espaços. Ao final da ação, o lucro das vendas será revertido em doações para os espaços culturais participantes investirem em suas reaberturas e em futuros projetos. As peças foram feitas em dois materiais: em papel couchê, para expor dentro de casa, e em papel manteiga, para ser fixada nas janelas. Os kits podem ser adquiridos pelo site www.noitedosmuseus.com.br/2020. Os kits adquiridos estarão disponíveis para retirada somente no dia 11 de dezembro, das 8h30min às 17h, na Cinemateca Capitólio (Rua Demétrio Ribeiro, 1085), no Centro Histórico.