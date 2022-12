Ex-nadadora viraliza com dança da série Wandinha embaixo d'água; veja o vídeo

publicidade

A série Wandinha caiu no gosto do público em geral e o mundo do esporte não ficou imune ao seriado que se tornou fenômeno mundial. A russa Kristina Makushenko, quatro vezes campeã do mundo no nado artístico, viralizou nas redes sociais com uma performance embaixo d'água em que imita a filha mais velha da Família Addams.

A cena que inspirou Kristina Makushenko é uma das favoritas dos fãs, e até mesmo a cantora Lady Gaga fez sua versão da dança. "Wandinha versão aquática. Vocês pediram e eu recriei a dança da Jenna Ortega no episódio 4. Foram quatro horas gravando", disse a ex-nadadora.

A performance, porém, foi longe de ser fácil. No Instagram, Kristina comentou algumas das dificuldades que enfrentou para gravar a dança. "O vestido era muito flutuante, então tive certa dificuldade em me movimentar. Além disso, a piscina que normalmente uso está fechada até janeiro, então tive que me adaptar", completou Kristina.

Mesmo aposentada, a ex-atleta seguiu fazendo o que ama dentro das piscinas e vem fazendo diversas danças embaixo d'água nos últimos anos.

Veja postagem: