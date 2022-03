Exposições com obras de artistas mulheres

publicidade

Entre as celebrações deste Dia da Mulher, espaços culturais promovem exposições. “Gravura, substantivo feminino” é o nome da mostra que começa no Cine Grand Café (Lima e Silva, 776) a partir desta terça-feira. A exposição coletiva reúne obras de 16 mulheres com trabalhos confeccionados unicamente em gravura, técnica de desenhos feitos em superfícies duras como madeira, pedra e metal. Segundo o curador do CGC, Ben Berardi, as artistas foram selecionadas partir do Acervo do Consórcio de Gravuras do Museu do Trabalho (Porto Alegre). Às 20h, será realizado um evento para convidados com a presença de ativistas da causa feminina, como as Promotoras Legais Populares (PLPs), trabalhadoras domésticas e Jovens Multiplicadoras de Cidadania (JMCs) — todas integrantes de projetos da ONG Themis, que completa 29 anos nesse dia. A atividade marca a primeira ação de responsabilidade social do CGC. A visitação de “Gravura, substantivo feminino” ocorre de terça-feira a domingo, das 14h às 21h.

No espaço Força e Luz (Rua dos Andradas, 1223), a mostra "Luxfagia" apresenta as investigações da mestra em Artes Visuais (UFRGS), Ana Alice. A temática da exposição gira em torno de como as luzes e as cores podem alterar o modo com que o espectador sente as obras, de acordo com ela: "O ajuste de luzes faz parte da montagem de exposições e interfere de forma significativa na percepção dos trabalhos de arte. Cada trabalho pede um modo de expor’’. A separação dos ambientes expositivos em três zonas luminosas (azul, rosa e verde) tem o objetivo de, por meio de elementos como instalação, vídeo, desenho e escultura, proporcionar aos participantes uma experiência imersiva. Visitação até 14 de abril, de terça a sexta das 10h às 19h e, nos sábados, das 11h às 18h.