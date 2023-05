Fábio Assunção começa faculdade de Ciências Sociais na PUC-SP aos 51 anos

publicidade

Fábio Assunção, que atualmente vive o personagem Humberto na novela "Todas as Flores", decidiu ingressar em uma nova faculdade. O ator de 51 anos está cursando Ciências Sociais na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

A notícia começou a circular após uma imagem do artista no campus na universidade viralizar nas redes sociais. Na foto, o ator é visto de lado e está usando uma camiseta e calça de moletom. A página que divulgou a imagem é um "spotted", na qual alunos mandam fotos de outros estudantes que consideram atraentes. Assunção já chegou a aparecer em outros posts do perfil.

Mais tarde, a própria instituição compartilhou, em seu perfil oficial no Instagram, publicações de alunos dando as boas-vindas a Fábio. Uma delas afirma: "Sim. É aluno da PUC".

O retorno de Assunção aos estudos ocorre 32 anos após o ator abandonar a faculdade de Comunicação Social na FIAM para se dedicar ao teatro. Em 1989, ele ingressou no curso de Teatro - Habilitação Profissional na Fundação das Artes, em São Caetano do Sul. No ano seguinte, conquistou seu primeiro papel na TV com a novela "Meu Bem, Meu Mal".

O Estadão entrou em contato com a assessoria de imprensa do ator para obter mais informações, mas não teve retorno até o momento. O espaço permanece aberto.