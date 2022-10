Fã que fez tatuagem com data do show do Coldplay lamenta adiamento

publicidade

A notícia do adiamento dos oito shows que Coldplay faria em São Paulo e no Rio de Janeiro pegou fãs do grupo britânico de surpresa. Um fã em especial quis registrar na pele a data da apresentação do dia 15 de outubro em São Paulo. Isso porque ele viria de Fortaleza para assistir ao show.

Identificado no Twitter como Vanderley Vieira, o rapaz mostrou a tatuagem feita com a data da apresentação e o nome da banda, e lamentou a suspensão do evento.

"Passagem comprada, hotel reservado e tatuagem feita = show adiado, o que eu fiz pra merecer isso?", postou nas redes sociais. "O pobre não tem um dia de paz, minha passagem é saindo de Fortaleza, foi bem baratinha (risos). Agora, vou ter que ir nem que seja só pra passeio mesmo, pois não consigo cancelar nem remarcar", completou.

Fãs do Coldplay se solidarizaram com a história de Vanderley. "Faz um risco e depois a nova data embaixo. Eu realmente acho que vai ficar doido", sugeriu um internauta. "Espero de coração que, ao menos o hotel, entenda a situação. Agora, se for passagem aérea... Boa sorte!", escreveu outra. "Fica assim não, Vanderley, vai valer a pena quando o show acontecer", comentou mais um.

